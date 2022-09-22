Пять серьезных «признаний» Путина 22 сентября, 09:03 Константин Елисеев: Путин скомандовал запустить военно-промышленный комплекс в усиленном режиме (Фото:REUTERS)

Обращение Путина могло быть обо всем что угодно, но не о признании поражений России. Пусть и между строк

Своим одним выступлением Путин смог разрушить все или почти все, что строила российская циничная пропаганда годами. А выбранный для выступления момент — Международный день мира 21 сентября — стал образцом бессмысленности. Если, конечно, в Кремле сознательно не хотелось еще больше укрепить международную коалицию против себя. Тогда все безупречно.

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Теперь о параде «признаний».

Россия проигрывает войну. Можно себе представить, как сложно соискателю на императорский трон было прибегнуть к такому публичному признанию. Разрешить себе проиграть Путин не хочет. Вот только он признался в том, что проиграть может. Иначе зачем намекать, что спецоперация, которая должна стать моментом триумфа для страны и вехой для «великой исторической России», таковой уже не является. И когда это спецоперация из цели «освобождение Донбасса» больше переключилась на «защиту суверенитета и территориальной целостности России»?

РФ не хватает оружия. Именно поэтому Путин скомандовал запустить военно-промышленный комплекс на усиленную работу. Маленькая выигрышная война «на чужой территории, малой кровью» оборачивается перспективой большого поражения. Странно слышать, как кремлевский диктатор жалуется на то, что Украине помогает весь мир — и оружием, и всем необходимым. А вооруженное преимущество российской армии на фронте проседает под действием высокоточной техники стран Альянса. Зачем же так нескрываемо признаваться на весь мир, если это не о беспомощности и отчаянии?!

Однако недооценивать врага нельзя

России не хватает войск. Попытки министра обороны Шойгу успокоить россиян тем, что более 5 тысяч военнослужащих погибли в Украине, вряд ли сработают. Если да, то зачем тогда призывать 300 тысяч новой крови в рамках «частичной мобилизации»? Очевидно другое — без привлечения военнообязанных россиян «из запаса» фронт проваливается. Понять это по мнению экспертов — одно. А вот со слов Путина — совсем другое. И это провал.

Россия без союзников. А значит, в международной изоляции. Саммит ШОС в Самарканде стал для Москвы провальным, где даже Китай смотрел на кремлевского «пришельца» с подозрением. Теперь это признает и Путин. В противном случае в столь серьезном выступлении нашлось бы место для того, чтобы сказать, что Россия не находится в так называемом одиночестве. Что Москва действует в союзе с другими. Нет упоминания — нет союзников. Для мира это не новость, а вот для россиян, которых пытаются мобилизовать, — да. Даже для самых отстраненных.

России грозит распад. «Если в 1991 году смогли расколоть Советский Союз, то сейчас пришло время и самой России. Она должна подвергнуться распаду на большое количество смертельно враждующих между собой регионов и областей». Какими бы фантастическими ни были подобные сценарии, они оставались мнимыми до провозглашения их руководителем России. Однако, если уж Путин сам об этом заговорил, то угроза действительно реальна. И это самое серьезное из всех «признаний». Как бы то ни было, готовиться надо. И не только Украине.

Однако недооценивать врага нельзя.

Россия все еще остается мощной силой и с большими ресурсами. А в мире все еще много скептиков победы Украины и возможности проигрыша России. После удачного наступления наших войск — время и для наступления дипломатического. Своим выступлением, особенно ядерным шантажом, Путин поощрил определяться даже сомневающихся. Украинская дипломатия должна этой категории стран помочь определиться и присоединиться к глобальной антипутинской коалиции. После «признаний» Путина как раз пришло время.

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