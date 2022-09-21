«Досадное самоубийство». Каковы последствия частичной мобилизации для россиян и Путина — интервью с Мартыненко 21 сентября, 21:43 Эксклюзив НВ Москва в день объявления Путиным частичной мобилизации в России (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)

Частичная мобилизация в РФ станет более разрушительной для будущего России, чем любые санкции Запада, убежден генеральный директор информационного агентства Интерфакс-Украина Александр Мартыненко.

В интервью радио НВ он проанализировал громкие заявления российского диктатора Владимира Путина и спрогнозировал, чем закончатся частичная мобилизация в России, а также угрозы Кремля по применению ядерного оружия.

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— Можно по-разному трактовать слова Путина, но, кажется, главное в том, что он приносит войну в Россию. Я уверен, что вы помните программную статью двух генералов — Валерия Залужного и Михаила Забродского, где они говорили, что россияне не чувствуют войны и это проблема. Как вы считаете, достигнута ли наша цель?

— Наша цель — победить, а все, о чем мы говорим, — это тактические шаги. Не могу сказать, что это была наша цель. Но то, что он принес войну в Россию, — это абсолютный факт.

Тема мобилизации за последний месяц, как я понимаю, поднималась несколько раз в российском руководстве. Ее оттягивали, понимая, что поддержка так называемой «специальной военной операции» действительно была в России достаточно высока, но базировалась именно на идее, что воевать должна контрактная армия или добровольцы. Все остальные люди должны ее поддерживать, сидя перед телевизором, и болеть за свою армию, как болеют за сборную России по хоккею.

Это был такой условный консенсус: «вы нас не трогаете, мы вас поддерживаем, смотрим, вы большие молодцы, но у каждого своя работа». А теперь оказывается для многих людей, даже об этом не думавших, что это их работа — умирать в Украине. Это совершенно другая история и сегодня это действительно шок для множества людей в Российской Федерации.

Понятно, что эту необходимость руководство поняло только тогда, когда абсолютно проиграли кампанию в Харьковской области. Они поняли, что с тем составом, который сегодня есть (добровольцы, контрактники, мобилизованные «Л/ДНРовцы»), потеряют в ближайшее время и Херсонскую область, и Запорожскую заодно.

Это слишком рискованный для страны шаг, потому что он ломает все предыдущие невысказанные договоренности с российским народом. Раньше сидели перед телевизором и смотрели, что там происходит. Не слишком у многих людей знакомые или дети воевали в Украине. А теперь таких людей будет больше — практически у каждого россиянина будет или знакомый, или сын знакомого, или кто-нибудь, кто будет ехать в Украину и, с большой долей вероятности, погибнет или будет искалечен. Таким образом, действительно война войдет в каждую российскую семью.

Худшая ситуация будет, если окажется, что после этого всего на фронте не будет больших успехов: не в смысле того, что они останутся там, где стоят, а больших успехов. Это понимание будет в ближайшее время — месяца через два-три. Тогда это будет очень серьезная проблема для российского руководства, потому что у многих возникнет вопрос: а зачем это все? Зачем гибнут люди — не абстрактные, а уже конкретный ребенок их знакомых, если успехов-то и нет.

Поэтому да, это расторжение социального контакта. Очередное. Оно уже не в первый раз [происходит] — такое было в истории России. До этого это сходило с рук, а теперь посмотрим, что будет дальше.

Фото: НВ

— Есть мнение, что таким образом Путин дестабилизирует Россию. Появляются движения «Нет мобилизации», ее называют могилизацией и так далее. Был ли у него вариант не пойти на этот шаг, как вы думаете? Почему он пошел на него?

— Его убедили военные, наверное, потому что, во-первых, он все же хочет быть всегда победителем.

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