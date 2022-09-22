ГКЧП 2.0 с интеллектом ниже 80 баллов. Подоляк охарактеризовал российскую партию войны 22 сентября, 20:38 Баннер с рашистским символом «Z» в Санкт-Петербурге, 17 сентября (Фото:REUTERS/Anton Vaganov)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью Радио НВ охарактеризовал российскую партию войны, заявив о низком интеллекте в ней и сходстве с ГКЧП.



«Cовокупный интеллект этой партии войны ниже 80 баллов. Поэтому они не понимают последствия своих инициатив, а просто играют в игру повышения ставок и эскалации. Они совершенно не понимают, что происходит на фронтах, статус РФ, в каком состоянии находится российская армия. Они совершенно не понимают настроения в обществе, в частности в так называемом патриотическом секторе. То есть они не играют в долгую», — сказал Подоляк Радио НВ.

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Он подчеркнул, что у российской партии войны нет долгосрочных планов, и ее представители просто хотят получить определенные институциональные возможности в окружении Путина, потому что «некоторое время они были на вторых, третьих ролях и играли роль фанфарончиков».

«Эта партия войны мне напоминает, как в августе 1991 года был такой ГКЧП (государственный комитет по чрезвычайному положению — ред.) в РФ. Это тоже была партия войны, которая хотела максимально закрутить все, что начал [президент СССР Михаил] Горбачев, и таким образом прийти к военному, ГБшному типу управления РФ. То же самое, что мы сегодня наблюдаем. Просто сегодняшний ГКЧП 2.0 — немного клоунада. То есть она немного несерьезная, с учетом того, что у нас идет война. Мне кажется, эта партия войны в окружении Путина закончит так же, как ГКЧП, только ГКЧП 2.0», — сравнил советник главы ОП.

В июле журналист-расследователь, руководитель Bellingcat Христо Грозев рассказывал Радио НВ, что террорист Игорь Гиркин остается на свободе, несмотря на сильную критику действий Кремля в «спецоперации» против Украины, благодаря влиятельным покровителям в так называемой партии войны российских спецслужб.

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