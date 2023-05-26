Новый глава Верховного Суда Кравченко в 2003-м отпустил убийцу Гонгадзе — журналистка 26 мая, 19:21 Станислав Кравченко (Фото:REUTERS/Alina Smutko)

Новоизбранный глава Верховного Суда Станислав Кравченко в 2003 году отпустил из-под стражи исполнителя убийства журналиста Георгия Гонгадзе Алексея Пукача. Об этом написала в Facebook журналистка Наталья Соколенко.

Соколенко рассказала, что Кравченко вместе с бывшим главой Верховного Суда Всеволодом Князевым стали судьями ВС по итогам конкурса в 2017 году.



В то время Общественный совет добропорядочности принял вывод о том, что судья Кравченко «не соответствует критериям добропорядочности и профессиональной этики». Такое решение приняли из-за незадекларированного имущества судьи и его участия в процессе над человеком, который после суда в Украине обратился в Европейский суд по правам человека и выиграл дело. По словам журналистки, это означало, что ЕСПЧ признал ошибки в приговорах — «у подозреваемого выбивали показания без доступа к адвокату».

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«И вишенка на торте. Уже перед самым назначением Роман Маселко, тогда член ОСД, нашел информацию о том, что судья Станислав Кравченко в 2003 году вместе с еще одним судьей — Сергеем Слинько, который также победил на конкурсе в новый Верховный Суд, отпустил из-под стражи Алексея Пукача, убийцу журналиста Георгия Гонгадзе. После этого гениального решения судей Пукач сбежал. Убийцу журналиста нашли только в 2009 году», — написала Соколенко.



Адвокатка семьи Гонгадзе Валентина Теличенко подтвердила BBC News Украина эту информацию.

«Судьи Кравченко, Слинько и Глос тогда рассматривали апелляцию защитников Пукача на содержание под стражей. Удовлетворили и выпустили под подписку о невыезде», — сказала она.



26 мая пленум Верховного Суда выбрал новым главой Станислава Кравченко — он был председателем Кассационного уголовного суда в составе ВС. Кандидатуру Кравченко поддержали 108 из 148 судей.

Дело Князева

Вечером 15 мая СМИ сообщили, что главу Верховного Суда Всеволода Князева подозревают в получении взятки в $2,7 миллиона — это задокументировали НАБУ и САП.



Позже в САП подтвердили задержание Князева. Директор НАБУ Семен Кривонос назвал это крупнейшим разоблачением высшего должностного лица в судебной ветви власти за время работы НАБУ и САП.



Пленум ВС 16 мая выразил недоверие Князеву — он лишился должности главы суда, но остается судьей до решения Высшего совета правосудия. Ему и его сообщнику-адвокату сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды. 18 мая Князева арестовали на два месяца с альтернативой залога в размере 107 млн грн.



По словам директора НАБУ, правоохранители зафиксировали контакты владельца группы Финансы и кредит Константина Жеваго с одним из владельцев адвокатского объединения, которым пользовались для прикрытия преступной схемы. Речь шла о договоренности о взятке судьям «за принятие нужного для предпринимателя решения».



«Адвокатское объединение выступало посредником между руководством суда и теми, кто хотел за неправомерную выгоду решить свои вопросы в суде. Это касалось не только Верховного Суда, но и большинства судов на территории Украины», — заявили представители САП.



Бизнесмен Жеваго отрицает свою причастность к многомиллионной взятке. 19 апреля 2023 года Верховный Суд оставил за компанией Жеваго 40% акций Полтавского горно-обогатительного комбината в судебной тяжбе, которая длилась с 2005 года.



Правоохранители также проверяют другие факты получения взяток судьями Верховного Суда.

