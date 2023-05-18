Мафия убивает одного из своих, чтобы не спалить остальных — политолог о реакции Верховного суда на дело Князева 18 мая, 16:47 Судьи Верховного суда Украины голосуют за выражение недоверия главе этого суда Всеволоду Князеву, 16 мая 2022 года (Фото:REUTERS/Alina Smutko)

Политолог Николай Давидюк в интервью Radio NV прокомментировал реакцию Верховного суда Украины на разоблачение на взятке его главы Всеволода Князева.

«Это больше похоже на попытку самосохранения системы. Вот, поймали публично, а что, они не знали до этого, что он берет? Что, это первый ходок, который ходил туда с тремя миллионами, если система отработана даже логистических откатов за доставку взятки? Ну разве они не знали, не видели? Молчали. Выплыло — все, мафия убивает одного из своих, просто чтобы не спалить остальную мафию», — заявил Давыдюк Radio NV, комментируя выражение Верховным судом недоверия Князеву уже через сутки после того, как НАБУ задержало его за получение взятки в $2,7 млн.

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Политолог подчеркнул, что если бы судьи были действительно честные и реформированные «этого всего не было бы».

«Не было бы взяток, олигархов, которые могут раздавать по три миллиона для того, чтобы не отдавать государству, например, миллиарды. Я думаю, что это на самом деле попытка сохранить ту систему, которая для них комфортна и которую они выстроили. Да, выбросили одних судей-взяточников, и что? Появились другие. Понимаете, эти „Всеволоды“ — они же как вирусы, ты его искореняй, не искореняй, где-то спора остается и снова прогрессирует», — объяснил он.

Давыдюк убежден, что судьи Верховного суда так быстро объявили недоверие Князеву из-за того, что идет война и «они боится».

15 мая СМИ сообщили, что главу Верховного Суда Всеволода Князева подозревают в получении взятки в $2,7 миллиона — это задокументировали НАБУ и САП.



Позже в САП подтвердили задержание Князева. Директор НАБУ Семен Кривонос назвал это крупнейшим разоблачением чиновника в судебной ветви власти за все время работы НАБУ и САП.

По словам Кривоноса, правоохранители зафиксировали контакты владельца группы Финансы и кредит Константина Жеваго с одним из владельцев адвокатского объединения, которым пользовались для прикрытия преступной деятельности. Речь шла о договоренности о неправомерной выгоде чиновникам суда «за принятие необходимого для этого предпринимателя решения».

Правоохранители также проверяют другие факты получения взяток судьями Верховного Суда.

Пленум ВС 16 мая выразил недоверие Князеву — он потерял должность главы суда, но остается судьей до решения Высшего совета правосудия. Ему и его сообщнику-адвокату сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды.

18 мая Высший совет правосудия дал согласие на содержание Князева под стражей.

Бизнесмен Жеваго отрицает свою причастность к многомиллионной взятке. 19 апреля 2023 года Верховный Суд оставил за компанией Жеваго 40% акций Полтавского горно-обогатительного комбината в судебной тяжбе, которая длилась с 2005 года.



Князева избрали главой Верховного Суда в конце октября 2021 года. С 2017-го он занимал должность судьи и секретаря Верховной палаты ВС.