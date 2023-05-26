Новым главой Верховного суда стал Станислав Кравченко: что о нем известно 26 мая, 13:12 REUTERS/Alina Smutko

Новым главой Верховного суда во время пленума в пятницу, 26 мая, выбрали Станислава Кравченко. Он был председателем Кассационного уголовного суда в составе ВС.

Заседание транслировал суд.

За кандидатуру Кравченко проголосовали 108 из 148 судей. Другие не набрали более 20 голосов.

Станислав Кравченко получил юридическое образование в Национальном юридическом университете имени Ярослава Мудрого. Он родом из Черниговской области, в 1993—2002 годах работал в местном Козелецком районном суде, а с 2002 по 2011-й — судьей Апелляционного суда Киева.



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Затем Кравченко перешел в Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел, а в 2014-м стал заместителем его председателя. Идеологом создания ВСС называют Андрея Портнова — адвоката и заместителя Администрации президента времен Януковича.

В 2017-м стал судьей Кассационного уголовного суда в составе Верховного суда и возглавил его, а в 2021-м переизбрался на должность.



Глава правления фонда Dejure Михаил Жернаков напомнил, что во время избрания Кравченко в Верховный суд в 2017 году о нем было негативное заключение от Общественного совета добродетели. По его словам, Кравченко принимал решение с нарушениями, признанными Европейским судом по правам человека, но он «солгал об этом в декларации добродетели и не декларировал имущество».

Дело Князева

Вечером 15 мая СМИ сообщили, что главу Верховного Суда Всеволода Князева подозревают в получении взятки в $2,7 миллиона — это задокументировали НАБУ и САП.

Позже в САП подтвердили задержание Князева. Директор НАБУ Семен Кривонос назвал это крупнейшим разоблачением высшего должностного лица в судебной ветви власти за время работы НАБУ и САП.

Пленум ВС 16 мая выразил недоверие Князеву — он лишился должности главы суда, но остается судьей до решения Высшего совета правосудия. Ему и его сообщнику-адвокату сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды. 18 мая Князева арестовали на два месяца с альтернативой залога в размере 107 млн грн.



По словам Кривоноса, правоохранители зафиксировали контакты владельца группы Финансы и кредит Константина Жеваго с одним из владельцев адвокатского объединения, которым пользовались для прикрытия преступной схемы. Речь шла о договоренности о взятке судьям «за принятие нужного для этого предпринимателя решения».



«Адвокатское объединение выступало посредником между руководством суда и теми, кто хотел за неправомерную выгоду решить свои вопросы в суде. Это касалось не только Верховного Суда, но и большинства судов на территории Украины», — заявили представители САП.



Бизнесмен Жеваго отрицает свою причастность к многомиллионной взятке. 19 апреля 2023 года Верховный Суд оставил за компанией Жеваго 40% акций Полтавского горно-обогатительного комбината в судебной тяжбе, которая длилась с 2005 года.

Правоохранители также проверяют другие факты получения взяток судьями Верховного Суда