Птенец Кивалова. Как экс-глава Верховного Суда Князев стал фигурантом дела о судебном картеле — разбор NV

18 мая, 15:33
NV Премиум
Поделиться:
Всеволод Князев (Фото:supreme.court.gov.ua)

Всеволод Князев (Фото:supreme.court.gov.ua)

Автор: Дмитрий Бобрицкий, Андрей Самофалов

Все, что известно о конфликте, в котором нашлось место Константину Жеваго, российским олигархам, украинским судьям и, возможно, Игорю Коломойскому.

15 мая Всеволода Князева, главу Верховного Суда (ВСУ), задержали детективы НАБУ. Позже ему вместе с адвокатом Олегом Горецким сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды в $2,7 млн, а пленум ВСУ в тот же день снял Князева с должности.

Видео дня

Во время задержания Князев пробовал противодействовать следствию, в частности, пытался выхватить телефон и удалить данные, рассказали прокуроры при выборе Князеву меры пресечения в ВАКС. Кроме того, он заявил, что $250 тыс., которые нашли в его сейфе во время обысков, — никакая не взятка, а средства матери от продажи квартиры.

По версии НАБУ, Князев и Горецкий состояли в преступной группе, в которую входили судьи, адвокаты и другие посредники. Вместе они могли обеспечивать нужный исход дел в пользу одной из сторон процесса. Раскрыть этот судебно-адвокатский картель помог агент НАБУ под прикрытием, рассказали в ведомстве.

По данным НАБУ, задержание связано с делом о законности покупки Константином Жеваго акций Полтавского ГОКа, которая состоялась 20 лет назад. Помимо этого, участники группы якобы стремились оказать влияние на процесс выбора и оценки квалификации членов Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС).

Почему решение по такому давнему делу было таким важным и могло «стоить» так дорого? NV собрало все, что известно о конфликте, в котором нашлось место Константину Жеваго, российским олигархам, украинским судьям и, возможно, Игорю Коломойскому.

Теги:   Верховный суд Украины Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Взятка Всеволод Князев

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X