Птенец Кивалова. Как экс-глава Верховного Суда Князев стал фигурантом дела о судебном картеле — разбор NV 18 мая, 15:33 NV Премиум Всеволод Князев (Фото:supreme.court.gov.ua)

Все, что известно о конфликте, в котором нашлось место Константину Жеваго, российским олигархам, украинским судьям и, возможно, Игорю Коломойскому.

15 мая Всеволода Князева, главу Верховного Суда (ВСУ), задержали детективы НАБУ. Позже ему вместе с адвокатом Олегом Горецким сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды в $2,7 млн, а пленум ВСУ в тот же день снял Князева с должности.

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Во время задержания Князев пробовал противодействовать следствию, в частности, пытался выхватить телефон и удалить данные, рассказали прокуроры при выборе Князеву меры пресечения в ВАКС. Кроме того, он заявил, что $250 тыс., которые нашли в его сейфе во время обысков, — никакая не взятка, а средства матери от продажи квартиры.



По версии НАБУ, Князев и Горецкий состояли в преступной группе, в которую входили судьи, адвокаты и другие посредники. Вместе они могли обеспечивать нужный исход дел в пользу одной из сторон процесса. Раскрыть этот судебно-адвокатский картель помог агент НАБУ под прикрытием, рассказали в ведомстве.

По данным НАБУ, задержание связано с делом о законности покупки Константином Жеваго акций Полтавского ГОКа, которая состоялась 20 лет назад. Помимо этого, участники группы якобы стремились оказать влияние на процесс выбора и оценки квалификации членов Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС).

Почему решение по такому давнему делу было таким важным и могло «стоить» так дорого? NV собрало все, что известно о конфликте, в котором нашлось место Константину Жеваго, российским олигархам, украинским судьям и, возможно, Игорю Коломойскому.

