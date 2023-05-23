НАБУ и САП нашли еще почти полмиллиона долларов в деле экс-главы Верховного суда Князева 23 мая, 09:42 НАБУ и САП во время очередного обыска нашли еще почти полмиллиона долларов по делу Князева (Фото:НАБУ/САП/Телеграм)

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура изъяли еще почти полмиллиона долларов наличными в деле по подозрению бывшего главы Верховного суда Всеволода Князева.

Как пишет НАБУ, обыск провели 22 мая в рамках досудебного расследования получения Князевым и адвокатом взятки в $2,7 миллиона.

Деньги спрятали участники преступления по делу о масштабной коррупции в ВС, заявили в бюро. Сейчас антикоррупционные органы исследуют источник происхождения и принадлежность этих средств.

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Дело Князева

Вечером 15 мая СМИ сообщили, что главу Верховного Суда Всеволода Князева подозревают в получении взятки в $2,7 миллиона — это задокументировали НАБУ и САП.

Позже в САП подтвердили задержание Князева. Директор НАБУ Семен Кривонос назвал это крупнейшим разоблачением высшего должностного лица в судебной ветви власти за время работы НАБУ и САП.



По словам Кривоноса, правоохранители зафиксировали контакты владельца группы Финансы и кредит Константина Жеваго с одним из владельцев адвокатского объединения, которым пользовались для прикрытия преступной схемы. Речь шла о договоренности о взятке судьям «за принятие нужного для этого предпринимателя решения».



«Адвокатское объединение выступало посредником между руководством суда и теми, кто хотел за неправомерную выгоду решить свои вопросы в суде. Это касалось не только Верховного Суда, но и большинства судов на территории Украины», — заявили представители САП.



Бизнесмен Жеваго отрицает свою причастность к многомиллионной взятке. 19 апреля 2023 года Верховный Суд оставил за компанией Жеваго 40% акций Полтавского горно-обогатительного комбината в судебной тяжбе, которая длилась с 2005 года.

Правоохранители также проверяют другие факты получения взяток судьями Верховного Суда.



Пленум ВС 16 мая выразил недоверие Князеву — он лишился должности главы суда, но остается судьей до решения Высшего совета правосудия. Ему и его сообщнику-адвокату сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды. 18 мая Князева арестовали на два месяца с альтернативой залога в размере 107 млн грн.



Князева избрали главой Верховного Суда в конце октября 2021 года. С 2017-го он занимал должность судьи и секретаря Верховной палаты ВС.