Князев лишился должности главы Верховного Суда
Всеволод Князев (Фото:REUTERS/Leah Millis)
Пленум Верховного Суда во вторник, 16 мая, поддержал выражение недоверия главе ВС Всеволоду Князеву — теперь он досрочно потеряет должность руководителя суда, но останется судьей. Об этом сообщает Суспільне.
Суспільне отмечает, что уволить Князева из судебной системы может только Высший совет правосудия.
Transparency International Ukraine пишет, что в ходе тайного голосования недоверие Князеву выразили 140 из 142 судей. Также 137 судей поддержали лишение Князева должности. Полномочия главы Верховного Суда перейдут к Дмитрию Луспенику, судье с наибольшим стажем — он занимает пост секретаря пленума ВС и секретаря первой судебной палаты Кассационного гражданского суда в составе ВС.
Вечером 15 мая СМИ сообщили, что главу Верховного Суда Всеволода Князева подозревают в получении взятки в $2,7 миллиона — это задокументировали НАБУ и САП.
Позже в САП подтвердили задержание Князева. Директор НАБУ Семен Кривонос назвал это крупнейшим разоблачением высшего должностного лица в судебной ветви власти за время работы НАБУ и САП.
По словам Кривоноса, правоохранители зафиксировали контакты владельца группы Финансы и кредит Константина Жеваго с одним из владельцев адвокатского объединения, которым пользовались для прикрытия преступной деятельности. Речь шла о договоренности о неправомерной выгоде чиновникам суда «за принятие нужного для этого предпринимателя решения».
«Адвокатское объединение выступало посредником между руководством суда и теми, кто хотел за неправомерную выгоду решить свои вопросы в суде. Это касалось не только Верховного Суда, но и большинства судов на территории Украины», — заявили представители САП.
Правоохранители также проверяют другие факты получения взяток судьями Верховного Суда.
19 апреля 2023 года Верховный Суд оставил за компанией Жеваго 40% акций Полтавского горно-обогатительного комбината в судебной тяжбе, которая длилась с 2005 года.
Бизнесмен Жеваго отрицает свою причастность к многомиллионной взятке.
Князева избрали главой Верховного Суда в конце октября 2021 года. С 2017-го он занимал должность судьи и секретаря Верховной палаты ВС.