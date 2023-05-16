Князев лишился должности главы Верховного Суда 16 мая, 17:23 Всеволод Князев (Фото:REUTERS/Leah Millis)

Суспільне отмечает, что уволить Князева из судебной системы может только Высший совет правосудия.

Transparency International Ukraine пишет, что в ходе тайного голосования недоверие Князеву выразили 140 из 142 судей. Также 137 судей поддержали лишение Князева должности. Полномочия главы Верховного Суда перейдут к Дмитрию Луспенику, судье с наибольшим стажем — он занимает пост секретаря пленума ВС и секретаря первой судебной палаты Кассационного гражданского суда в составе ВС.



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Вечером 15 мая СМИ сообщили, что главу Верховного Суда Всеволода Князева подозревают в получении взятки в $2,7 миллиона — это задокументировали НАБУ и САП.



Позже в САП подтвердили задержание Князева. Директор НАБУ Семен Кривонос назвал это крупнейшим разоблачением высшего должностного лица в судебной ветви власти за время работы НАБУ и САП.



По словам Кривоноса, правоохранители зафиксировали контакты владельца группы Финансы и кредит Константина Жеваго с одним из владельцев адвокатского объединения, которым пользовались для прикрытия преступной деятельности. Речь шла о договоренности о неправомерной выгоде чиновникам суда «за принятие нужного для этого предпринимателя решения».

«Адвокатское объединение выступало посредником между руководством суда и теми, кто хотел за неправомерную выгоду решить свои вопросы в суде. Это касалось не только Верховного Суда, но и большинства судов на территории Украины», — заявили представители САП.



Правоохранители также проверяют другие факты получения взяток судьями Верховного Суда.



19 апреля 2023 года Верховный Суд оставил за компанией Жеваго 40% акций Полтавского горно-обогатительного комбината в судебной тяжбе, которая длилась с 2005 года.



Бизнесмен Жеваго отрицает свою причастность к многомиллионной взятке.



Князева избрали главой Верховного Суда в конце октября 2021 года. С 2017-го он занимал должность судьи и секретаря Верховной палаты ВС.

