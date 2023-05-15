Главу Верховного Суда Князева подозревают в получении взятки в 3 млн долларов — СМИ

15 мая, 22:58
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Главу Верховного Суда Всеволода Князева подозревают в получении взятки в 3 млн долларов, утверждают Цензор.Нет и ZN.UA со ссылкой на источники в НАБУ.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким прокомментировал сообщения СМИ о якобы взятке Князеву в 3 млн долларов и написал в Telegram «2,7».

Внештатный советник главы ОП Сергей Лещенко у себя в Telegram заявил, что НАБУ и САП «задокументировали на получении взятки 3 млн грн главу Верховного Суда».

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О том, что в деле о предполагаемых взятках для руководства НАБУ фигурирует Князев, также написал журналист Олег Новиков.

Позже в Специализированной антикоррупционной прокуратуре сообщили, что разоблачили «масштабную коррупцию в Верховном Суде» — схему получения взятки руководством и судьями. Правоохранители не назвали имен фигурантов.

«НАБУ и САП разоблачили масштабную коррупцию в Верховном Суде Украины, а именно схему по получению неправомерной выгоды руководством и судьями Верховного Суда. Сейчас проводятся неотложные следственные действия», — сказано в сообщении.

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Редактор: Нина Григорская
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