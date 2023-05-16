Главе Верховного Суда Князеву и его сообщнику объявили о подозрении
Всеволод Князев (Фото:Верховный Суд / Facebook)
Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры во вторник, 16 мая, сообщил о подозрении главе Верховного Суда Всеволоду Князеву и его сообщнику-адвокату по делу о взятке в 2,7 млн долларов.
Как сообщает пресс-служба САП в Telegram, их действия квалифицировали по ч.4 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды). Правоохранители собираются обратиться в Высший совет правосудия и Высший антикоррупционный суд.
Суспільне ранее писало, что только Высший совет правосудия может разрешить арест Князева по ходатайству прокуратуры.
Вечером 15 мая СМИ сообщили, что главу Верховного Суда Всеволода Князева подозревают в получении взятки в $2,7 миллиона — это задокументировали НАБУ и САП.
Позже в САП подтвердили задержание Князева. Директор НАБУ Семен Кривонос назвал это крупнейшим разоблачением высшего должностного лица в судебной ветви власти за время работы НАБУ и САП.
По словам Кривоноса, правоохранители зафиксировали контакты владельца группы Финансы и кредит Константина Жеваго с одним из владельцев адвокатского объединения, которым пользовались для прикрытия преступной деятельности. Речь шла о договоренности о взятке судьям «за принятие нужного для этого предпринимателя решения».
«Адвокатское объединение выступало посредником между руководством суда и теми, кто хотел за неправомерную выгоду решить свои вопросы в суде. Это касалось не только Верховного Суда, но и большинства судов на территории Украины», — заявили представители САП.
Правоохранители также проверяют другие факты получения взяток судьями Верховного Суда.
Пленум ВС 16 мая выразил недоверие Князеву — он лишился должности главы суда, но остается судьей до решения Высшего совета правосудия.
Бизнесмен Жеваго отрицает свою причастность к многомиллионной взятке. 19 апреля 2023 года Верховный Суд оставил за компанией Жеваго 40% акций Полтавского горно-обогатительного комбината в судебной тяжбе, которая длилась с 2005 года.
Князева избрали главой Верховного Суда в конце октября 2021 года. С 2017-го он занимал должность судьи и секретаря Верховной палаты ВС.