НАБУ и САП подтвердили задержание главы Верховного суда Князева. Готовят подозрение 16 мая, 13:03 Всеволод Князев (Фото:REUTERS/Leah Millis)

Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины подтвердили задержание главы Верховного суда Всеволода Князева, являющегося фигурантом масштабной коррупционной схемы.

Об этом прокурор САП Александр Омельченко заявил во время брифинга во вторник, 16 мая.

«В настоящее время задержан глава Верховного суда и принимаются меры по проверке других лиц, их причастности к уголовному правонарушению», — сказал он.

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Кроме Князева, задержали еще одного человека. Подозрения фигурантам еще не вручили, но готовят.

Директор НАБУ Семен Кривонос рассказал, что зафиксировали ряд контактов владельца группы Финансы и кредит Константина Жеваго с одним из владельцев адвокатского объединения, которым пользовались для прикрытия преступной деятельности. Речь шла о договоренности о неправомерной выгоде в пользу чиновников суда «за принятие нужного для этого предпринимателя решения».

Бизнесмен Жеваго отрицает свою причастность к многомиллионной взятке. Об этом говорится в заявлении, которое его пресс-служба передала Forbes.



«Это самое резонансное дело за период деятельности НАБУ и САП и наибольшее разоблачение высшего должностного лица в судебной ветви власти», — сказал Кривонос.



Также, по его словам, фигуранты дела пытались повлиять на избрание членов Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) — орган, ответственный за карьерные вопросы в судебной ветви власти.



Вечером 15 мая СМИ сообщили, что главу Верховного суда Всеволода Князева подозревают в получении взятки в $3 миллиона — это задокументировали НАБУ и САП. Позже антикоррупционные органы заявили, что разоблачили «масштабную коррупцию в Верховном суде», не назвав имен фигурантов.

16 мая соберется внеочередное заседание пленума Верховного суда.



Князева избрали главой Верховного суда в конце октября 2021 года. С 2017-го занимал должность судьи и секретаря Верховной палаты ВС.