«В Верховном Суде подоили лоха?» Трагикомическая история о Жеваго, Князеве и рекордной взятке — пересказывает Николов из проекта Наші гроші 17 мая, 19:48 NV Премиум Константин Жеваго и Всеволод Князев (Фото:Коллаж NV / NV / supreme.court.gov.ua)

На днях правоохранители разоблачили самую масштабную коррупцию в судопроизводстве. Главу Верховного Суда Всеволода Князева подозревают во взяточничестве на $2,7 млн.

Предполагают, что речь идет о взятке от лиц, представлявших интересы бизнесмена Константина Жеваго.

Меньше месяца назад, 19 апреля, Верховный Суд вынес решение относительно интересов бизнесмена. «Константин Жеваго защитил свой главный актив», — писал тогда украинский Forbes. NV Бизнес уточнял, что суд оставил компании Жеваго 40% акций Полтавского горно-обогатительногокомбината в тяжбе, длившейся с 2005 года.

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Но ситуация очень трагикомическая, говорит редактор проекта Наші гроші Юрий Николов, ведь его юристы предполагают, что решение суда было законным, а потому, если Жеваго платил взятку, то за решение, которое и так должен был бы получить.

Все подробности дела и слухи, которые его касаются, Николов рассказал в интервью Radio NV.