САП проверяет другие факты получения взяток судьями Верховного суда 16 мая, 14:48 Часть взятки, которую по данным следствия должен был получить глава Верховного суда Всеволод Князев (Фото:САП)

Специализированная антикоррупционная прокуратура проверяет и другие факту получения взяток судьями Верховного суда на фоне резонансного дела главы институции Всеволода Князева.

Об этом правоохранители сообщили на брифинге.

По их словам, есть информация, что были факты получения взяток по другим решениям.

«За какие именно решения мы сообщить сейчас не можем, но такие факты проверяются, поскольку информация такая есть. Не одно решение. Конечно, сложность документирования заключалась в том, что это не классическая схема, когда у нас есть заявитель, который выступает непосредственно контакт-лицом, получающим неправомерную выгоду. Это гораздо более сложная схема документирования, поэтому проверяется больше фактов», — добавили в ведомстве.

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Вечером 15 мая СМИ сообщили, что главу Верховного суда Всеволода Князева подозревают в получении взятки в $3 миллиона — это задокументировали НАБУ и САП. Позже антикоррупционные органы заявили, что разоблачили «масштабную коррупцию в Верховном суде», не назвав имен фигурантов.

Позже в САП подтвердили задержание Князева.

Директор НАБУ Семен Кривонос рассказал, что зафиксировали ряд контактов владельца группы Финансы и кредит Константина Жеваго с одним из владельцев адвокатского объединения, которым пользовались для прикрытия преступной деятельности. Речь шла о договоренности о неправомерной выгоде в пользу чиновников суда «за принятие нужного для этого предпринимателя решения».

Бизнесмен Жеваго отрицает свою причастность к многомиллионной взятке.

Князева избрали главой Верховного суда в конце октября 2021 года. С 2017-го он занимал должность судьи и секретаря Верховной палаты ВС.





