НАБУ опубликовало записи разговоров Князева по делу о рекордной взятке в $2,7 млн 16 мая, 18:59 Часть взятки руководству Верховного Суда (Фото:скриншот видео / NABU / YouTube)

Национальное антикоррупционное бюро опубликовало записи разговоров фигурантов дела о взятке теперь уже бывшему главе Верховного Суда Всеволоду Князеву в 2,7 млн долларов.

В видео, опубликованном НАБУ, сказано, что детективы бюро узнали о существовании «преступной группировки в судебной ветви власти» и начали операцию под прикрытием. Им удалось получить данные о контактах «бизнесмена-владельца группы Финансы и кредит» с адвокатом, главой адвокатского объединения.

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Это объединение, по данным следствия, использовали для прикрытия преступной деятельности — участники группировки договаривались с судьями о принятии решений в интересах их «клиентов» за «вознаграждение» под видом адвокатских услуг и юридического сопровождения.



В НАБУ также заявили, что адвокат выступил посредником при передаче взятке руководству Верховного Суда, чтобы суд принял решение в интересах бизнесмена. В рамках дела задержали Князева и еще одного человека, «решается вопрос» о том, чтобы сообщить им о подозрении.

Бюро также рассказало о хронологии событий, опубликовало записи разговоров и фото переписки фигурантов, которые обсуждали детали схемы и передачу взятки:

март-апрель 2022 года — договоренность между акционером, адвокатом и главой Верховного Суда;

15 марта заседание по делу акционера переносится;

19 апреля суд принимает решение в интересах бизнесмена;

1 мая глава ВС дает указание разделить деньги;

3 мая — первый транш взятки в 1,35 млн долларов.

Инфографика: NABU / YouTube

Инфографика: NABU / YouTube

На записи разговора главы ВС с его доверенным лицом собеседник Князева прямо упоминает фамилию Жеваго, который «дает кейсы какие-то».

19 апреля 2023 года Верховный Суд оставил за компанией Жеваго 40% акций Полтавского горно-обогатительного комбината в судебной тяжбе, которая длилась с 2005 года.



Вечером 15 мая СМИ сообщили, что главу Верховного Суда Всеволода Князева подозревают в получении взятки в $2,7 миллиона — это задокументировали НАБУ и САП.



Позже в САП подтвердили задержание Князева. Директор НАБУ Семен Кривонос назвал это крупнейшим разоблачением высшего должностного лица в судебной ветви власти за время работы НАБУ и САП.



По словам Кривоноса, правоохранители зафиксировали контакты владельца группы Финансы и кредит Константина Жеваго с одним из владельцев адвокатского объединения, которым пользовались для прикрытия преступной деятельности. Речь шла о договоренности о взятке судьям «за принятие нужного для этого предпринимателя решения».



«Адвокатское объединение выступало посредником между руководством суда и теми, кто хотел за неправомерную выгоду решить свои вопросы в суде. Это касалось не только Верховного Суда, но и большинства судов на территории Украины», — заявили представители САП.



Правоохранители также проверяют другие факты получения взяток судьями Верховного Суда.

Пленум ВС 16 мая выразил недоверие Князеву — он лишился должности главы суда, но остается судьей до решения Высшего совета правосудия.

Бизнесмен Жеваго отрицает свою причастность к многомиллионной взятке.



Князева избрали главой Верховного Суда в конце октября 2021 года. С 2017-го он занимал должность судьи и секретаря Верховной палаты ВС.

