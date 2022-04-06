Ставки высоки. Единственный человек, который не боится Путина и может остановить его 6 апреля, 15:44 Цей матеріал також доступний українською

Ужаснувшийся мир ищет способы остановить жесточайшую войну, развязанную Путиным против Украины. И есть один человек, который, возможно, способен найти подход к кремлевскому диктатору

Ангела Меркель, недавно покинувшая пост канцлера Германии, в течение своих 16 лет у власти добивалась от Путина определенной степени хорошего поведения, в том числе заблокировав его первую попытку захватить Украину в 2014 году.

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Меркель обладает уникальными качествами, и ее объединяет с Путиным общая история, которой нет ни у одного другого мирового лидера. Нужно убедить ее вернуться из отставки к активной жизни и помочь спасти мировой порядок, который она всеми силами старалась сохранить, будучи канцлером.

Сложные отношения Путина и Меркель начались 9 ноября 1989 года, когда пала Берлинская стена. Для Меркель это событие стало освобождением от восточногерманского полицейского государства, в котором она была вынуждена жить свои первые 35 лет. Вскоре она сняла белый халат ученого и вступила в Христианско-демократический союз, став позднее лидером этой партии, а затем — первой женщиной-канцлером Германии.

Для Путина ноябрь 1989 года и последующий крах советской империи, которой он служил (он называет это «величайшей геополитической катастрофой XX века»), привели к окончанию его карьеры офицера КГБ в Восточной Германии. Меркель на два года моложе Путина, они — продукты одной и той же советской эпохи, и поэтому прекрасно понимают друг друга. И в буквальном, и в фигуральном смыслах они говорят на языке друг друга.

Когда Меркель стала канцлером, Путин тестировал ее характер с помощью разнообразных приемов КГБ. Во время встречи в 2007 году он, зная, что Меркель боится собак, выпустил рядом с ней своего большого черного лабрадора. Но Меркель не дрогнула. «Он делает это, чтобы продемонстрировать свою мужскую силу, — позднее говорила она. — Он постоянно вас тестирует, и, если вы не сопротивляетесь, вы становитесь все меньше и меньше».

Благодаря жизненному опыту, Меркель была готова к путинской жестокости и обману; она не стала меньше. Во время их многочисленных контактов она просто игнорировала его постановочные выходки и зловещее молчание.

Хотя Меркель еще в 2014 году поняла, что Путин опасно оторван от реальности, она не отступала, пытаясь, иногда по 15 часов подряд, найти хотя бы пядь общей почвы в отношении Украины. В подобных ситуациях, как она объясняла, «я сосредоточена как канатоходец, думая лишь о следующем шаге». Путин оставался за столом и в итоге согласился остановить агрессию после того, как Россия аннексировала Крым и оккупировала часть Донбасса. Для Меркель замороженный конфликт всегда был лучше полномасштабной войны.

Ее метод во время их многочасовых переговоров заключался в том, чтобы не прерывать бурные путинские выступления. Когда он замолкал, Меркель повторяла все, что он только что сказал, почти детским языком, что лишало его буйные заявления драматизма и значительного смысла. «Владимир, — говорила она, — мир совершенно не так видит эту ситуацию».

Меркель обладает уникальными качествами, и ее объединяет с Путиным общая история

Ледяное спокойствие Меркель опиралось на мастерское знание деталей на поле боя. «Я думаю, что знаю уже каждое дерево в Донбассе», — заявила она однажды об этой зоне боевых действий. Она требовала от Путина, чтобы тот с точностью заявил свою цель, а затем предлагала шаги, с помощью которых он мог бы ее достичь. Обладая научной подготовкой, свободная от эгоизма, идеологии и эмоций, она разбивала его грандиозные схемы на мельчайшие, хорошо управляемые части. «Важно находить решения», — часто говорила она.

В той степени, в какой Путин способен доверять, он доверяет Меркель, у которой не только нет сегодня политических амбиций, но которая также никогда его публично не унижала и не разглашала содержание их многочисленных частных бесед. Известный поклонник русской культуры, Меркель никогда не называла Россию «региональной державой», как это однажды сделал президент США Барак Обама.

Спустя два месяца после ухода Меркель с поста канцлера, Путин начал полномасштабную войну, которую она предотвратила в 2014 году. Поскольку Меркель ушла, ее преемником стал недостаточно опытный Олаф Шольц, а США оказались крайне поляризованы из-за бывшего президента Дональда Трампа. Путин, наверное, счел, что теперь может, наконец-то, повернуть вспять «катастрофу», начавшуюся в 1989 году.

Впрочем, Меркель тоже совершала ошибки в расчетах. Будучи осторожным политиком, она позволила возобладать немецким бизнес-интересам и не смогла остановить проект газопровода Северный поток-2, по которому газ должен был поставляться напрямую из России в Германию через Балтийское море (сейчас этот проект остановлен). И она не увеличила достаточным образом оборонный бюджет Германии, чтобы отреагировать на возросшую угрозу безопасности. Меркель презирает войны и считает, что прибегать к ним — это полный провал для государственного лидера. Но сегодня в Украине бушует война, а Европа и Запад погрузились в постмеркелевскую эпоху без ясного финала на горизонте.

Меркель, наверное, единственный человек на планете, который не боится Путина, не проявляет к нему открытого неуважения и ничем ему не обязана, и он ее, судя по всему, уважает. Учитывая их давнюю общую историю, Путин вряд ли усадил бы Меркель за дальний край комически длинного кремлевского стола, куда он в последнее время сажает других глав государств для демонстрации своей полной незаинтересованности в серьезных переговорах.

Путин относится к Меркель серьезно и, будучи полностью изолированным, должен на каком-то уровне понимать, что ему нужна помощь, чтобы спуститься со своего высокого и шаткого дерева, не потеряв при этом лицо, чего он боится и готов пролить еще больше крови, чтобы этого не допустить. Меркель, которая знает Путина лучше, чем любой другой мировой лидер, может ему помочь. Со своим высочайшим спокойствием, она могла бы убедить его в последний раз: «Владимир, это варварская война не в твоих интересах».

Конечно, шансы невелики, но на волоске висит весь мировой порядок, наиболее стойким защитником которого была Меркель. Ставки достаточно высоки, и нужно рискнуть.

НВ обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Project Syndicate. Републикация полной версии текста запрещена.

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Copyright: Project Syndicate, 2022

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