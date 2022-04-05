В Кремле заявили, что не отвергают возможность встречи Путина и Зеленского
Дмитрий Песков заявил, что сначала необходимо подготовить текст мирного договора (Фото:Sergey Guneev/REUTERS)
Кремлевский режим не отвергает возможность встречи своего главы Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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Об этом во вторник, 5 апреля, заявил российским пропагандистским ресурсам Дмитрий Песков.
По словам пресс-секретаря Путина, такая встреча «возможна только после того, как будет согласован текст документа» (мирного договора).
«Здесь для нас ничего не изменилось. Мы не отвергаем возможности встречи для нашего президента», — заверил Песков.
В свою очередь Зеленский также подтвердил готовность встретиться с Путиным.
Украинский лидер решил не отказываться от переговоров, несмотря на военные преступления ВС РФ, однако намерен при этом привлечь всех виновных к ответственности.
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