В Кремле заявили, что не отвергают возможность встречи Путина и Зеленского 5 апреля, 14:36 Цей матеріал також доступний українською Дмитрий Песков заявил, что сначала необходимо подготовить текст мирного договора (Фото:Sergey Guneev/REUTERS)

Кремлевский режим не отвергает возможность встречи своего главы Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Об этом во вторник, 5 апреля, заявил российским пропагандистским ресурсам Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря Путина, такая встреча «возможна только после того, как будет согласован текст документа» (мирного договора).

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«Здесь для нас ничего не изменилось. Мы не отвергаем возможности встречи для нашего президента», — заверил Песков.

В свою очередь Зеленский также подтвердил готовность встретиться с Путиным.

Украинский лидер решил не отказываться от переговоров, несмотря на военные преступления ВС РФ, однако намерен при этом привлечь всех виновных к ответственности.

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