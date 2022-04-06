«Банда грабителей, насильников и убийц». Что пишет иностранная пресса о российской армии и дальнейших намерениях Кремля — обзор НВ 6 апреля, 17:51 Цей матеріал також доступний українською Глава Чечни Рамзан Кадыров с российскими военными на совещании в операционном центре в Мариуполе (Фото:Chingis Kondarov / REUTERS)

Как теперь россияне объясняют необходимость войны против Украины, что действительно представляет собой армия РФ и почему военные эксперты называют ее слабой. Обзор иностранной прессы.



Редакционная статья Что Россия должна сделать с Украиной, опубликованная 3 апреля ведущим кремлевским изданием РИА Новости, дает оправдание войне и призывает к уничтожению украинской идентичности. Это вызывает сильную обеспокоенность у геополитических экспертов, пишет канадский общественный вещатель CBC News . Автор статьи утверждает: само слово Украина является синонимом нацизма, и отождествляет «денацификацию» с «деукраинизацией».

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«На самом деле это четкий, достаточно сформированный шаблон того, что должно произойти, — цитирует издание Юджина Финкеля, доцента Школы передовых международных исследований американского Университета Джона Хопкинса. — Эта статья стала переходом от разговоров и мыслей о вторжении как о каком-то наборе военных преступлений к чему-то гораздо более скоординированному».

Она легитимизирует насилие против украинцев, заявляя, что «значительная часть народной массы являются пассивными нацистами». «По сути, это риторическое «разрешение на убийство», — формулирует Роман Ващук, бывший посол Канады в Украине, который видит в статье РИА Новости реальную инструкцию для российских солдат.

Некоторые эксперты предполагают, что высказанные в тексте идеи могут отражать официальную позицию Москвы, ведь опубликовавшее ее издание особенно тесно связано с Кремлем и часто пытается осветить правительственную доктрину. Впрочем, по мнению Кирилла Мартынова, заместителя главного редактора независимого российского издания «Новая Газета», материал был написан по просьбе властей, чтобы создать оправдание войны в Украине.

«Они [Кремль] начали войну без причины, а затем изобрели фантастическое объяснение, почему это необходимо… чем дольше длится война, тем более фантастические объяснения они будут давать», — прогнозирует Мартынов.

Между тем, президент Украины Владимир Зеленский обвиняет Москву в попытке уничтожить всю украинскую нацию, называя действия российских войск «геноцидом». Исследователь геноцида Финкель предпочитает осторожно относиться к этому термину. Ведь, чтобы применить его к определенным событиям, необходимо доказать намерение агрессора уничтожить целую этническую, расовую или национальную группу. А доказать это очень сложно, отмечает ученый. Впрочем, риторика статьи РИА Новости в сочетании с выступлениями кремлевской верхушки, в которых отрицается существование украинской нации, указывают на определенные намерения.

«Возможно, это не четкие приказы сверху «убить этих людей», но сочетание государственной риторики и действий солдат на местах заставляет меня думать, что [это] не просто какие-то подразделения, забывшие о моральной дисциплине, – это нечто большее», – признает Финкель.

После ужасных преступлений российских военных в Украине Европа уже не может вернуться к прежнему статус-кво в отношениях с Россией, убеждает в своей редакционной статье немецкий еженедельник Der Spiegel . По мнению издания, Германия должна сделать все возможное для поддержки Украины. И для этого те немцы, которые надеются на скорейшее завершение войны с проигрышем или капитуляцией Украины, – а среди них есть и журналисты, ученые и даже политики – должны осознать, что пути к прежнему положению вещей уже нет.

В глазах Путина Украина должна быть уничтожена, ведь он параноидально убежден: существование Украины угрожает существованию России. А преступления российских военных в Буче указывают на подлинный смысл его вторжения — уничтожение гражданских. И этот ужас, скорее всего, еще повторится в других украинских городах.

«Иначе не скажешь: армия Путина – это банда грабителей, насильников и убийц, оснащенных тяжелой военной техникой», – пишет Der Spiegel.

Идея о том, что Россия для Европы не партнер, а деструктивный геополитический актер, появилась еще в 2014 году после аннексии Крыма и сбитого малайзийского Боинга. Тогда европейские лидеры, хотя и наложили на Россию санкции, однако продолжали вести дела с Путиным. Война в Украине наконец-то сделала очевидным тот факт, что мир в Европе возможен только если та защитится от России, отмечает издание. Но даже сейчас не все этот факт принимают.

В Германии есть те, кто называет призывы противостоять войне Путина «высокомерным морализаторством». И даже те, кто считает «кому какое дело до Украины?», поддерживая колониальные взгляды на Восточную Европу и признавая примат стремлений Москвы. В их глазах рациональными людьми являются только те, кто продолжают вести бизнес с Россией, а для умаления безобразности военных преступлений россиян они спешат напомнить, что и у США «запачканы руки».

Впечатляет то, что для некоторых такие термины, как «мораль» или «ценности» фактически выродились, констатирует Der Spiegel. Впрочем, война в Украине – это не о морали как таковой. «Вопрос в том, хотим ли мы терпеть очередную захватническую войну в Европе, — отмечает автор статьи. — Речь идет о том, позволим ли мы ужасу убийств, пыток и изнасилований вернуться в Европу. Это не что-то далекое. Это грозит нам напрямую». И поскольку сегодня Украина защищает не только себя, но и всю Европу, Германия должна обеспечить ее всем необходимым вооружением, особенно тяжелым, и как можно скорее, подытоживает Der Spiegel.

Тем временем в Новой Зеландии журналисты анализируют отступление российских войск с севера Украины. Неудача России в захвате Киева стала поражением на века, формулирует 1 News , новостное подразделение новозеландской телекомпании TVNZ. Ее еще долго будут помнить как пример краха довоенных ожиданий с обличением неожиданных слабостей армии, считавшейся одной из сильнейших в мире.

«Это ошеломляюще», — цитирует издание военного историка Фредерика Кагана из Института изучения войны. Тот признается, что не может найти ни одной исторической параллели, когда бы такое большое военное государство, как Россия, совершило вторжение в момент, который само выбрало, и при этом потерпело бы такое сокрушительное поражение.

В частности, издание упоминает значительные потери агрессора при штурме гостомельского аэродрома и неудачную попытку захватить военно-воздушную базу в Василькове. Все это могло бы не выделяться в ретроспективе, если бы дальнейшие действия России дали результат, однако этого не случилось. Оккупанты заплатили высокую цену за свою попытку окружить Киев. Украинские войска дали им достойный отпор, умело используя полученное от западных партнеров вооружение. Они также ловко остановили российский конвой со снабжением.

Российская армия продемонстрировала «поразительную неспособность» выполнять основные военные функции, констатирует Питер Мансур, полковник армии США в отставке и профессор военной истории в Университете штата Огайо. «Она показала, что совершенно не может вести современную бронетанковую войну», — говорит он.

Возможно, Путину еще удастся направить усилия своей армии на более узкую цель — расширение российского контроля на Донбассе и обеспечение сухопутного коридора от Донбасса к Крымскому полуострову. Однако его неудача в Киеве обнажила слабые стороны, которые наводят на мысль, что Россия вряд ли скоро снова попытается захватить украинскую столицу.

«Я думаю, они извлекли урок», — убежден Мансур.

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