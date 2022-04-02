Встреча Зеленского и Путина с высокой вероятностью может состояться в Турции. Проекты документов готовы для консультаций — Арахамия 2 апреля, 21:29 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский (Фото:Украинский Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным с высокой вероятностью состоится в Турции. Точной даты переговоров еще нет.

Об этом заявил глава фракции и украинской делегации на переговорах с Россией Давид Арахамия в эфире телемарафона в субботу, 2 апреля.

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По его словам, накануне во время видеоконференции российская сторона подтвердила, что проекты соглашений, которые обсуждались на встрече в Стамбуле на этой неделе, готовы к проведению консультаций между Зеленским и Путиным.

Арахамия сказал, что сейчас задание делегаций — наработать финальную стадию тех вопросов, которых они уже касались, и готовить возможную встречу президента Украины и главы Кремля.

«Господин Эрдоган вчера звонил и нам, и Владимиру Путину. И якобы он тоже подтвердил со своей стороны, что они уже в ближайшее время готовы организовать встречу. Конечно, неизвестна ни дата, ни место. Но, мы считаем, что место с высокой вероятностью будет в Стамбуле или Анкаре», — заявил он.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк говорил, что Зеленский и Путин могут встретиться, как только украинская и российская делегации закончат работу над документами.

Ранее Реджеп Эрдоган заявил, что Турция готова стать одним из гарантов безопасности Украины после «уточнения деталей».

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29 марта в Стамбуле (Турция) прошел очередной раунд переговоров делегаций Украины и России. После их завершения украинская делегация сообщила подробности идеи новой системы гарантий безопасности для Украины на фоне полномасштабного вторжения России.

Глава украинской делегации Давид Арахамия рассказал, что Украина хочет видеть гарантами страны Совета Безопасности ООН, в том числе Великобританию, Китай, США, Францию, Турцию, Германию, Польшу и Израиль. Другие страны смогут присоединиться к гарантиям безопасности по своему желанию.

Украина хочет получить от стран-подписантов гарантии безопасности, которые будут жестче, чем 5 статья НАТО. Государства будут обязаны оказать помощь Украине в случае военной агрессии.

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