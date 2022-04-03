Если на референдуме украинцы поддержат движение в НАТО, будут новые переговоры с Россией — Арахамия 3 апреля, 01:30 Цей матеріал також доступний українською Флаги Украины и НАТО (Фото:NATO)

Если на референдуме украинцы поддержат сохранение перспектив членства Украины в НАТО, то с Россией будут проводить новые переговоры. Об этом глава фракции Слуга народа и украинской делегации на переговорах с РФ Давид Арахамия заявил в эфире телемарафона.



Он рассказал, что следующим шагом в случае подписания договора о гарантиях безопасности и понимания о максимальной защите Украины станет внесение изменений в Конституцию о внеблоковом, нейтральном статусе. Для этого хотят провести референдум, который может состояться только после прекращения боевых действий и выводе российских войск.

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«Это очень важно для нас, и мы с самого начала на этом настаивали. И российская сторона сначала очень активно противодействовала этой норме, но впоследствии они согласились тоже, что это единственный выход из этой ситуации. Если народ не выберет такой путь, тогда это будет означать, что договор не будет иметь окончательную юридическую силу. И тогда мы вернемся к новым переговорам и тогда будем это решать каким-нибудь другим путем», — заявил Арахамия.

Он подчеркнул: украинской стороне обязательно нужно получить согласие на предоставление гарантий безопасности от «ядерных государств» — США, Великобритании, Франции и Китая. Также Украина надеется на участие Турции.

В Стамбуле 29 марта состоялись переговоры делегаций Украины и России. После их завершения украинская делегация сообщила подробности об идее новой системы гарантий безопасности для Украины.

Глава переговорной группы Давид Арахамия рассказал, что Украина хочет видеть гарантами страны Совета Безопасности ООН, в частности Великобританию, Китай, США, Францию, Турцию, Германию, Польшу и Израиль. Другие страны могут присоединиться к гарантиям безопасности по желанию.

По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, в отдельном пункте договора предлагается зафиксировать позицию Украины и России в течение 15 лет проводить двусторонние переговоры относительно Крыма и Севастополя. Он заявил, что этот договор должен быть одобрен на референдуме.

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