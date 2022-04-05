«Кровавая мозаика» выбора шагов. Зеленский рассказал, как будет вести переговоры с Путиным после зверств РФ в Буче и других городах 5 апреля, 10:08 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский посетил Бучу 4 апреля (на фото) (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Украина будет добиваться наказания для РФ за преступления против мирных украинцев и признания их геноцидом, но не будет отказываться от переговорного процесса с российской стороной, заявил президент Владимир Зеленский.



Война России против Украины — главные события 5 апреля

Такую позицию Зеленский высказал в разговоре с украинскими журналистами — на первой пресс-конференции, которую он дал украинским СМИ с начала российского вторжения.

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Журналистка НВ Кристина Бердинских спросила президента, будет ли он менять свою личную позицию относительно переговоров с Владимиром Путиным после тех преступлений России, свидетельства которых лишь начинают открываться в Буче и других украинских городах, где побывала армия РФ.

Зеленский в ответ отметил, что самой легкой позицией было бы сейчас «сказать, что давайте ни о чем не будем больше говорить — после того, что вы сделали».

«Сложнее всего говорить о том, что они сделали, признать их врагом, знать, что это конкретная война России против Украины, все это признать. Мы считаем, что это геноцид, считаем, что они должны понести за это наказание. И при всей этой позиции — найти возможности для того, чтобы встречаться, — добавил президент. — И при этой встрече найти выход из этой ситуации. И при этом выходе не потерять свою территорию. Я считаю, что нужно ставить себе такую планку по этим переговорам. А там будет как будет — может случиться, что и не будет встречи. Может так произойти».

Аргументируя свою позицию, Владимир Зеленский напомнил, что считает себя частью украинского общества, поэтому, как и большинство украинцев, на фоне российских военных преступлений воспринимает даже саму возможность переговоров (не говоря уже об их содержании) уже как внутренний вызов. Однако Зеленский напомнил и о вызовах государственного уровня, на которые тоже необходимо отвечать.

«Нельзя говорить „каждая Буча“, но каждая такая трагедия будет бить тебе по рукам относительно тех или иных переговоров, — отметил Зеленский. — И здесь нужно все равно находить возможности для таких шагов». Он также подчеркнул важность ведения украинско-российских переговоров «с крепкой позиции», необходимыми факторами которой президент считает единство и поддержку украинского народа, а также «мощное вооружение» Украины.

«Вы должны знать, что ВСУ сильны, но мы понимаем, что несгибаемость — это не значит, что нет усталости. Например, у людей, которые заблокированы в Мариуполе, [усталость] просто на физическом уровне — я точно знаю, что там происходит, — привел пример Зеленский. — И когда у вас будет эта кровавая мозаика или пазл такой, вы будете понимать: вот, пожалуйста, нужно выбирать. Выбирать шаги».

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Он также призвал не трактовать его слова и позицию как отсутствие выхода. «Для меня это не проблема — принимать решения. Проблема „тебе хочется или не хочется“ — так вопрос стоять не будет. Будет точно стоять вопрос переговоров. Вопрос только в том, насколько силен ты будешь за столом переговоров. А это зависит от тех важных пунктов, о которых мы начали с вами говорить», — заключил Зеленский.

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