«Кровавая мозаика» выбора шагов. Зеленский рассказал, как будет вести переговоры с Путиным после зверств РФ в Буче и других городах

5 апреля, 10:08
Цей матеріал також доступний українською
Владимир Зеленский посетил Бучу 4 апреля (на фото) (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Владимир Зеленский посетил Бучу 4 апреля (на фото) (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Украина будет добиваться наказания для РФ за преступления против мирных украинцев и признания их геноцидом, но не будет отказываться от переговорного процесса с российской стороной, заявил президент Владимир Зеленский.

Война России против Украины — главные события 5 апреля

Такую позицию Зеленский высказал в разговоре с украинскими журналистами — на первой пресс-конференции, которую он дал украинским СМИ с начала российского вторжения.

Видео дня
Читайте также:

Российские оккупанты замучили и убили сотни украинцев в Буче и других городах Киевской области (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra) Свидетельства геноцида. В Буче обнаружили десятки тел людей, убитых российскими оккупантами — страшные фото, которые должен видеть мир

Журналистка НВ Кристина Бердинских спросила президента, будет ли он менять свою личную позицию относительно переговоров с Владимиром Путиным после тех преступлений России, свидетельства которых лишь начинают открываться в Буче и других украинских городах, где побывала армия РФ.

Зеленский в ответ отметил, что самой легкой позицией было бы сейчас «сказать, что давайте ни о чем не будем больше говорить — после того, что вы сделали».

«Сложнее всего говорить о том, что они сделали, признать их врагом, знать, что это конкретная война России против Украины, все это признать. Мы считаем, что это геноцид, считаем, что они должны понести за это наказание. И при всей этой позиции — найти возможности для того, чтобы встречаться, — добавил президент. — И при этой встрече найти выход из этой ситуации. И при этом выходе не потерять свою территорию. Я считаю, что нужно ставить себе такую планку по этим переговорам. А там будет как будет — может случиться, что и не будет встречи. Может так произойти».

Аргументируя свою позицию, Владимир Зеленский напомнил, что считает себя частью украинского общества, поэтому, как и большинство украинцев, на фоне российских военных преступлений воспринимает даже саму возможность переговоров (не говоря уже об их содержании) уже как внутренний вызов. Однако Зеленский напомнил и о вызовах государственного уровня, на которые тоже необходимо отвечать.

Читайте также:

Тела жертв российских оккупантов в городе Буча, Киевская область (Фото:Zohra Bensemra / REUTERS) Нелюди. Мировая пресса пишет о страшных преступлениях российских военных в пригороде Киева — обзор НВ

«Нельзя говорить „каждая Буча“, но каждая такая трагедия будет бить тебе по рукам относительно тех или иных переговоров, — отметил Зеленский. — И здесь нужно все равно находить возможности для таких шагов». Он также подчеркнул важность ведения украинско-российских переговоров «с крепкой позиции», необходимыми факторами которой президент считает единство и поддержку украинского народа, а также «мощное вооружение» Украины.

«Вы должны знать, что ВСУ сильны, но мы понимаем, что несгибаемость — это не значит, что нет усталости. Например, у людей, которые заблокированы в Мариуполе, [усталость] просто на физическом уровне — я точно знаю, что там происходит, — привел пример Зеленский. — И когда у вас будет эта кровавая мозаика или пазл такой, вы будете понимать: вот, пожалуйста, нужно выбирать. Выбирать шаги».

Слушайте подкаст на эту тему

Он также призвал не трактовать его слова и позицию как отсутствие выхода. «Для меня это не проблема — принимать решения. Проблема „тебе хочется или не хочется“ — так вопрос стоять не будет. Будет точно стоять вопрос переговоров. Вопрос только в том, насколько силен ты будешь за столом переговоров. А это зависит от тех важных пунктов, о которых мы начали с вами говорить», — заключил Зеленский.

Читайте также:
Не только Буча. Оккупанты жестоко пытали и расстреливали мирных украинцев в других городах и селах — рассказывают их жители
Редактор: Инна Семенова

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Владимир Путин Буча Киевская область Массовые убийства Переговоры с Россией Владимир Зеленский Российско-украинская война Военные преступления РФ Война России против Украины

Загрузка...
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X