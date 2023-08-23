Рахманин оценил перспективу увольнения Резникова с поста министра обороны 23 августа, 18:12 Министра обороны Алексея Резникова могут уволить с должности (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Нардеп и член Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин в интервью Radio NV оценил перспективу увольнения Алексея Резникова с поста министра обороны.

«Я думаю, что в течение нескольких месяцев, скорее всего, нас ждет новый министр обороны. Но произойдет это или не произойдет, будет зависеть от того, будет ли чувствовать президент реальную потребность в замене главы Министерства обороны», — сказал Рахманин в эфире Radio NV.

Видео дня

Нардеп добавил, что увольнение Резникова также будет зависеть от того, найдет ли Владимир Зеленский «адекватную замену, то есть человека, который, с его точки зрения и, надеюсь, с нашей общей точки зрения будет достойно выполнять эти обязательства».

Он высказал предположение, что, скорее всего, до ближайшего заседания в формате Рамштайн 18 сентября Резникова не уволят.

23 августа Зеленский, отвечая на вопрос о возможности отставки Резникова, заявил, что будет комментировать кадровые решения только после того, как подпишет соответствующие указы.

10 августа Украинская правда со ссылкой на собеседников во власти сообщала, что президент Владимир Зеленский ищет замену Алексею Резникову на должности министра обороны.

Рассматриваются как минимум два кандидата. Первый — это вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков, второй — министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин.

Отставка Резникова уже обсуждалась в начале февраля этого года на фоне коррупционного скандала в Минобороны по закупке продуктов для ВСУ по завышенным ценам.

Тогда появилась информация, что Резникова планируют перевести в Минстратегпром, а на его место назначат руководителя ГУР МО Кирилла Буданова.

Сам Резников тогда говорил, что подаст в отставку, если президент Владимир Зеленский примет такое решение.

Но уже вскоре глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что Резников пока остается на своей должности. Министр на фоне слухов об отставке поблагодарил за конструктивную критику и анонсировал перезагрузку антикоррупционного управления Минобороны.