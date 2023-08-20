Уже в сентябре. Резников анонсировал очередное заседание Рамштайн 20 августа, 19:58 Алексей Резников (Фото:REUTERS/Инц Калниньш)

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что следующее заседание в формате Рамштайн состоится с 18 по 24 сентября в офлайн-формате.

Об этом Резников сказал в интервью 24 каналу.

Отвечая на вопрос журналистки о том, можно ли считать, что роль Рамштайн снизилась, Резников возразил.

«Нет, точно нельзя делать такие выводы или предположения, потому что Рамштайн — это объединенная рабочая группа по оборонной, безопасности поддержки Украины. На самом деле мы работаем между Рамштайнами», — подчеркнул Резников.

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Он подчеркнул, что ключевые вопросы на предстоящем Рамштайн существенно не изменятся

По его словам, приоритетом номер один остается вопрос усиления украинской противовоздушной обороны со всеми ее составляющими. Второй вопрос — это артиллерия и амуниция к ней. А третий — это бронетехника всех видов.

Министр обороны также отметил, что планируется обсуждение будущей концепции Сил обороны Украины.

«Это означает, что наши партнеры тоже должны понимать, как им длинный горизонт планирования определять у себя: свои бюджеты, разгон своего производства», — подчеркнул Резников.

Это будет уже 15-я встреча в формате Рамштайн.

По итогам предыдущей встречи, которая состоялась 18 июля, Бельгия, Люксембург и Нидерланды объявили, что передадут Украине гусеничные бронетранспортеры M113.

