«Есть как минимум две кандидатуры». Зеленский хочет заменить министра обороны Резникова — УП 10 августа, 19:56 Президент Украины Владимир Зеленский намерен заменить действующего министра обороны Алексея Резникова и имеет как минимум две кандидатуры на замещение этой должности (Фото:Офис президента Украины)

Президент Украины Владимир Зеленский сейчас ищет замену действующему министру обороны Алексею Резникову и имеет несколько кандидатур на эту должность, сообщает Украинская правда со ссылкой на собеседников во власти.

УП сообщает, что вопрос отставки Резникова снова начали рассматривать, и теперь он перешел «из теоретически возможного в практически возможный».

По данным медиа, из-за ряда скандалов в начале февраля отставка действующего министра обороны уже обсуждалась. Тогда кандидатом на должность министра обороны был начальник ГУР МО Кирилл Буданов.

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УП добавляет, что сам Резников когда-то «выражал желание работать министром юстиции, но на должность министра стратегических отраслей промышленности он идти не согласился — поэтому в феврале все остались на своих местах».

По данным УП, сейчас Зеленский снова начал поиск кандидатов на замену Резникову. Медиа подчеркивает, что в правительстве уже были разговоры с двумя людьми по этой теме. Первый — это вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков, второй — министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин.

УП сообщает, что пока ей неизвестно, «были ли разговоры с другими кандидатами», и добавляет, что Резников вроде бы не был против стать послом в Великобритании, но УП не знает, «рассматривается ли такая возможность на самом деле».

В феврале 2023 года СМИ сообщали, что Алексей Резников может уйти в отставку на фоне коррупционного скандала в Министерстве обороны по закупке продуктов для ВСУ по завышенным ценам и подозрения нескольким топ-чиновникам министерства в хищении средств.

5 февраля СМИ сообщали, что Резникова планируют перевести в Минстратегпром (вместо Павла Рябкина), а на его место назначат руководителя ГУР МО Кирилла Буданова.

Сам Резников говорил, что подаст в отставку, если президент Владимир Зеленский примет такое решение.

