«Решение принимает президент». Резников прокомментировал слухи о своей отставке 5 февраля, 18:23 Алексей Резников готов уйти в отставку, если президент примет такое решение (Фото:Министерство обороны Украины)

Министр обороны Украины Алексей Резников, комментируя информацию о возможном уходе с должности, заявил, что он «в команде», но подаст в отставку, если президент Владимир Зеленский примет такое решение.

«Решение быть мне министром обороны или нет принимает один человек — Верховный главнокомандующий, президент Украины Владимир Зеленский. По Конституции он дает представление на назначение, а Верховная Рада назначает» — цитирует слова Резникова на пресс-конференции 5 февраля Интерфакс-Украина.

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Министр подчеркнул, что только по решению президента он будет «принимать те или иные решения».

По словам Резникова, он будет дальше делать то, что предложит президент.

«Я в команде буду делать все необходимое для нашей победы. Моя специализация как юриста позволяет мне думать оптимистично, что я точно найду себе интересный проект, который позволит нам не просто победить в войне, но и наказать потом военно-политическое руководство РФ», — сказал Резников.

На фоне коррупционного скандала с закупками в Минобороны и подозрений нескольким топ-чиновникам министерства в хищении средств в СМИ и среди нардепов появилась информация о возможной отставке министра обороны Алексея Резникова.

В частности нардеп от Голоса Ярослав Железняк писал, что новым главой Минобороны может стать глава ГУР Кирилл Буданов, а Резников может возглавить Министерство стратегических отраслей промышленности.

Нардеп от Слуги народа, заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая также сообщила, что на следующей неделе запланировано заслушивание комитетом вопроса о новом министре.