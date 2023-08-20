Резников прокомментировал слухи о своей отставке: Могу уволиться и сам 20 августа, 09:06 Резников, комментируя слухи о своей отставке говорит, что может уволиться и сам (Фото:REUTERS / Alkis Konstantinidis)

Министр обороны Алексей Резников прокомментировал слухи о том, что президент ищет ему замену. Говорит, что должность министра для него «временная история», а уволиться он может и сам.

«Когда мы с президентом в августе 2021 года обсуждали его предложение [о должности], он знал, что это не было моей мечтой. Мы сразу обсудили, что это — временная история для меня. Я не человек, который хочет быть чиновником всю свою жизнь. У меня нет политических амбиций. Он знает о моих планах и желании читать лекции и заниматься частной практикой», — сказал Резников в интервью 24 каналу.

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Министр подчеркнул, что подобные решения принимает президент. Но, добавляет Резников, уволиться он может и сам, если «уже не будет сил и чувства юмора смеяться над людьми, которые хотят его отставки».

Резников также прокомментировал слова нардепа от ЕС Алексея Гончаренко о том, что его хотят назначить послом в Великобританию.

«Насколько мне известно, Алексей Гончаренко не имеет отношения ко всем этим процедурам, поэтому где он взял эту информацию — мне неизвестно. Поэтому это трудно комментировать. Меня уже и в феврале ждали на другой должности», — говорит министр.

В то же время если бы ему предложили должность посла, он не уверен, что согласился бы на это предложение.



«Здесь не вопрос „куда?“, а вопрос „чтобы что?“. Я — человек проекта, вот если есть задача — то выполню ее. Просто так получить какую-то должность мне не интересно, потому что ты все равно остаешься на публичной службе. А это — очень неблагодарная история, ты получаешь только „на орехи“», — отметил Резников.

10 августа Украинская правда со ссылкой на собеседников во власти сообщала, что президент Владимир Зеленский ищет замену Алексею Резникову на должности министра обороны.

Рассматриваются как минимум два кандидата. Первый — это вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков, второй — министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин.

Отставка Резникова уже обсуждалась в начале февраля этого года на фоне коррупционного скандала в Минобороны о закупках продуктов для ВСУ по завышенным ценам.

Тогда появилась информация, что Резникова планируют перевести в Минстратегпром, а на его место назначат руководителя ГУР МО Кирилла Буданова.

Сам Резников тогда говорил, что подаст в отставку, если президент Владимир Зеленский примет такое решение.

Но уже вскоре глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что Резников пока остается на своей должности. Министр на фоне слухов об отставке поблагодарил за конструктивную критику и анонсировал перезагрузку антикоррупционного управления Минобороны.