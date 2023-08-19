Резников и Кулеба — в отставку? Как на Банковой ищут нового главу Минобороны и почему у Зеленского обостряется конфликт с МИДом 19 августа, 16:34 NV Премиум Алексей Резников, Владимир Зеленский и Дмитрий Кулеба (Фото:Коллаж NV / REUTERS/Ints Kalnins / Jonas Ekstromer/TT News Agency/via REUTERS / REUTERS/Ivan Lyubysh-Kirdey)

Слухи об отставке двух министров — обороны и иностранных дел — снова всколыхнули украинское медиапространство.

Политический обозреватель Украинской правды Роман Романюк в интервью Radio NV рассказал, почему президент Владимир Зеленский так долго не может найти замену Алексею Резникову и как обостряется конфликт между Офисом президента и Дмитрием Кулебой.

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— Собирается ли Банковая менять министра обороны Алексея Резникова? Что вы, исследуя процессы во внутренней политике, выяснили?

— Об этом начали говорить еще с зимы. Была даже одна попытка предпринята — одной из частей команды президента заменить Резникова на [главу ГУР] Буданова, если помните. Это где-то было в феврале, кажется.

Тогда даже Арахамия на [заседании] фракции [партии] Слуга народа официально объявил, что согласились с президентом, будет замена министра. Но они не согласились с самим Резниковым — куда его передислоцируют. И вместо того, чтобы передислоцировать его в Министерство юстиции, как планировали изначально, они решили его в Министратпром перевести. Он сказал: «Я туда не хочу».

Тогда эта история заглохла, но сейчас уже почти месяц, согласно нашим данным, Зеленский ищет человека, который заменит Алексея [Резникова] на его должности.

То есть вопрос увольнения Резникова уже не вопрос. Вопрос в том, что не ясно, кого назначить вместо него, потому что это министерство настолько сложное и настолько важное одновременно, что просто кого-нибудь туда нельзя поставить — нет смысла.