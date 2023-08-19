Резников и Кулеба — в отставку? Как на Банковой ищут нового главу Минобороны и почему у Зеленского обостряется конфликт с МИДом

19 августа, 16:34
NV Премиум
Поделиться:
Алексей Резников, Владимир Зеленский и Дмитрий Кулеба (Фото:Коллаж NV / REUTERS/Ints Kalnins / Jonas Ekstromer/TT News Agency/via REUTERS / REUTERS/Ivan Lyubysh-Kirdey)

Алексей Резников, Владимир Зеленский и Дмитрий Кулеба (Фото:Коллаж NV / REUTERS/Ints Kalnins / Jonas Ekstromer/TT News Agency/via REUTERS / REUTERS/Ivan Lyubysh-Kirdey)

Автор: Власта Лазур

Слухи об отставке двух министров — обороны и иностранных дел — снова всколыхнули украинское медиапространство.

Политический обозреватель Украинской правды Роман Романюк в интервью Radio NV рассказал, почему президент Владимир Зеленский так долго не может найти замену Алексею Резникову и как обостряется конфликт между Офисом президента и Дмитрием Кулебой.

Видео дня

— Собирается ли Банковая менять министра обороны Алексея Резникова? Что вы, исследуя процессы во внутренней политике, выяснили?

— Об этом начали говорить еще с зимы. Была даже одна попытка предпринята — одной из частей команды президента заменить Резникова на [главу ГУР] Буданова, если помните. Это где-то было в феврале, кажется.

Тогда даже Арахамия на [заседании] фракции [партии] Слуга народа официально объявил, что согласились с президентом, будет замена министра. Но они не согласились с самим Резниковым — куда его передислоцируют. И вместо того, чтобы передислоцировать его в Министерство юстиции, как планировали изначально, они решили его в Министратпром перевести. Он сказал: «Я туда не хочу».

Читайте также:
«ОП ищет замену». Нардеп Костенко рассказал, кто может стать министром обороны, если Резникова уволят

Тогда эта история заглохла, но сейчас уже почти месяц, согласно нашим данным, Зеленский ищет человека, который заменит Алексея [Резникова] на его должности.

То есть вопрос увольнения Резникова уже не вопрос. Вопрос в том, что не ясно, кого назначить вместо него, потому что это министерство настолько сложное и настолько важное одновременно, что просто кого-нибудь туда нельзя поставить — нет смысла.

Теги:   Минобороны Украины Интервью NV МИД Украины Украинская правда Владимир Зеленский Вадим Пристайко Дмитрий Кулеба Радио NV Офис президента Украины Андрей Ермак Александр Кубраков Алексей Резников Кирилл Буданов Александр Камышин

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X