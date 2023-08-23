Зеленский отреагировал на слухи о возможной отставке Резникова с должности главы Минобороны 23 августа, 14:08 Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Piroschka van de Wouw)

В среду, 23 августа президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на слухи о возможной отставке Алексея Резникова с должности главы Минобороны Украины.

По словам главы государства, он будет комментировать кадровые решения только после указов.

«Если вы не против, я готов комментировать любые кадровые решения в нашем государстве после того, как будут подписаны мной соответствующие указы», — сказал он на брифинге.

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10 августа Украинская правда со ссылкой на собеседников во власти сообщала, что президент Владимир Зеленский ищет замену Алексею Резникову на должности министра обороны.

Рассматриваются как минимум два кандидата. Первый — это вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков, второй — министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин.

Отставка Резникова уже обсуждалась в начале февраля этого года на фоне коррупционного скандала в Минобороны о закупках продуктов для ВСУ по завышенным ценам.

Тогда появилась информация, что Резникова планируют перевести в Минстратегпром, а на его место назначат руководителя ГУР МО Кирилла Буданова.

Сам Резников тогда говорил, что подаст в отставку, если президент Владимир Зеленский примет такое решение.

Но уже вскоре глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что Резников пока остается на своей должности. Министр на фоне слухов об отставке поблагодарил за конструктивную критику и анонсировал перезагрузку антикоррупционного управления Минобороны.