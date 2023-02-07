«Спасибо за критику, делаем выводы». Резников сделал заявление на фоне слухов об отставке

7 февраля, 11:56
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Слухи о возможной отставке Резникова с поста министра обороны появились после ряда коррупционных скандалов в Минобороны (Фото:Viacheslav Ratynskyi/Reuters)

Слухи о возможной отставке Резникова с поста министра обороны появились после ряда коррупционных скандалов в Минобороны (Фото:Viacheslav Ratynskyi/Reuters)

Министр обороны Алексей Резников на фоне слухов о своей отставке поблагодарил всех за конструктивную критику и заявил о продолжении укрепления обороны.

«Держим строй. Спасибо всем за поддержку и конструктивную критику. Делаем выводы. Продолжаем реформы. Даже во время войны. Укрепляем оборону, работаем на победу», — написал он в своем Facebook.

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Информация о возможной отставке министра обороны Алексея Резникова появилась на фоне резонансного коррупционного скандала в Минобороны касательно закупок продуктов для ВСУ по завышенным ценам и подозрениям нескольким топ-чиновникам министерства в хищении средств.

5 февраля появилась информация о том, что Резникова планируют перевести в Минстратегпром (вместо Павла Рябкина), а на его место назначат главу ГУР МО Кирилла Буданова.

https://www.youtube.com/watch?v=c4ej4Jq-4C8&embeds_euri=https%3A%2F%2Fnv.ua%2F&source_ve_path=MjM4NTE&feature=emb_title

Резников, комментируя слухи о своем увольнении, заявил, что подаст в отставку, если президент Владимир Зеленский примет такое решение.

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6 февраля глава фракции Слуги народа в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что на текущей неделе не будет кадровых изменений в сфере обороны.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Минобороны Украины Отставка Алексей Резников

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