На фоне слухов об отставке. Резников заявил, что Минобороны проводит перезагрузку антикоррупционного управления 8 февраля, 14:52 Резников рассказал о подготовке нововведений в Минобороны после ряда коррупционных скандалов (Фото:Алексей Резников/Facebook)

Руководство Минобороны будет перезагружать антикоррупционное управление ведомства после ряда громких коррупционных скандалов.

По его словам, будет также сформирован общественный антикоррупционный механизм.

«Относительно предупреждения и предотвращения коррупции. Действуем по следующим направлениям. Первый. Перезагружаем антикоррупционное управление Минобороны. Ищем кадры. Второй. Формируем общественный антикоррупционный механизм, открытый для сотрудничества», — написал Резников в своем Facebook.

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Ранее министр обороны поблагодарил всех за конструктивную критику и заявил о продолжении укрепления обороны.

Информация о возможной отставке министра обороны Алексея Резникова появилась на фоне резонансного коррупционного скандала в Минобороны касательно закупок продуктов для ВСУ по завышенным ценам и подозрениям нескольким топ-чиновникам министерства в хищении средств.

5 февраля появилась информация о том, что Резникова планируют перевести в Минстратегпром (вместо Павла Рябкина), а на его место назначат главу ГУР МО Кирилла Буданова.

Резников, комментируя слухи о своем увольнении, заявил, что подаст в отставку, если президент Владимир Зеленский примет такое решение.

6 февраля глава фракции Слуги народа в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что на текущей неделе не будет кадровых изменений в сфере обороны.





Коррупционные скандалы в Минобороны: что известно

21 января журналист Наші гроші Юрий Николов обнародовал соглашение Минобороны по питанию военных в шести тыловых областях на суму в 13 миллиардов гривен, в котором цены на некоторые продукты были завышены в 2−3 раза (в частности, резонанса наделали яйца по 17 гривен за штуку).

В Минобороны первоначально заявили, что приведенные в публикации данные «распространяются с признаками умышленных манипуляций и вводят в заблуждение». В ведомстве также пообещали обратиться в СБУ и анонсировали внутреннюю проверку. Министр обороны Алексей Резников назвал скандал попыткой подорвать доверие к руководству ведомства.

Компания-поставщик, фигурирующая в скандальном расследовании, отрицала обвинения в завышении цен и также назвала изложенную в СМИ информацию манипулятивной. В компании также призвали расследовать утечку информации с ограниченным доступом.

В Офисе президента одновременно анонсировали проверку.

23 января в НАБУ заявили, что вместе с прокурорами САП расследуют возможные злоупотребления Минобороны при закупке продуктов питания для военных.

На следующий день, 24 января, Резников выступил на комитете Рады и признал, что в контрактах Минобороны обнаружили много неточностей, и сейчас они проходят проверку. Контракты на питание военных на 2023 год пока не действуют. Позже премьер-министр поручил разработать новую систему закупок Минобороны, а Резников заявил, что ведомство частично вернет общественный контроль над закупками для армии.

На фоне скандала 24 января в отставку подал заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов, отвечавший за тыловое обеспечение ВСУ. 25 января также был уволен руководитель департамента Минобороны Богдан Хмельницкий, который отвечал за закупки.

1 февраля ГБР объявило о подозрениях экс-заместителю министра обороны, бывшему и.о. директора департамента госзакупок и поставок материальных ресурсов МО и действующему сотруднику Минобороны.

2 февраля Печерский суд Киева арестовал экс-замминистра Шаповалова на два месяца с альтернативой залога в 400 млн грн.

