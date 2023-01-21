Коррупционный скандал. Минобороны закупает продукты для военных в 2−3 раза дороже — СМИ 21 января, 14:58 По данным СМИ Минобороны закупает продукты для военных в 2−3 раза дороже (Фото:mil.gov.ua)

Минобороны Украины закупает продукты для военнослужащих в два-три раза дороже по сравнению с ценами в магазинах Киева, пишет Зеркало недели, ссылаясь на соответствующие соглашения министерства. В Верховной Раде вызвали руководство Минобороны.

В распоряжении издания оказалась копия соглашения Минобороны стоимостью 13,16 миллиарда на услуги организации питания в 2023 году воинских частей, дислоцированных в отдаленных от линии столкновения Полтавской, Сумской, Киевской, Житомирской, Черниговской и Черкасской областях. Она была заключена около месяца назад – 23 декабря 2022 года.

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Журналисты сравнили цены, указанные в сделке, с ценами в сети магазинов Сильпо в Киеве. Цены на наиболее ходовые продукты оказались завышенными в 2-3 раза.

Так Минобороны законтрактовало яйца по 17 грн за штуку, в то время как розничная цена в магазине Киева сейчас около 7 грн за штуку.

Картофель заказали по 22 грн за килограмм, при этом розничная цена в магазине составляет 8-9 грн.

Куриное бедро заказали по 120 грн за килограмм, а в магазине – 80 грн.

В материале отмечают, что брали для сравнения розничные цены, а оптовые будут еще ниже.

Фото: ZN.ua

Издание отмечает, что Минобороны проигнорировало все их запросы и вопросы.

Авторы материала отмечают, что хотя в договоре речь не только о закупке, но и о предоставлении услуг питания, эта статья расходов выделена там отдельно.

"Если вы погрузитесь в документ, то увидите, что услуги там действительно есть как отдельная статья расходов в 30 млн грн, то есть 0,2% от общей суммы контракта, даже не 2% и точно не два раза", - подчеркивается в материале.

Нынешний контракт размером в 13 миллиардов Минобороны заключило с ООО Актив компани. Эта фирма имеет уставный капитал в тысячу гривен. В 2021 году налоговая служба аннулировала у этой фирмы свидетельство плательщика НДС из-за отсутствия поставок и непредставления деклараций.

В 2019 году ООО Актив компани фигурировало в уголовном производстве Нацполиции № 12019100100003229. Фирма для участия в тендере на поставку говядины для учреждений исполнения наказаний и следственных изоляторов Государственной уголовно-исполнительной службы якобы подала поддельный акт, который не соответствовал действительности.



Реакция на скандал

В Верховной Раде уже отреагировали на скандал. Нардеп от Слуги народа, заместитель председателя Комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Марьяна Безуглая в Facebook написала, что комплекс вопросов «не ограничивается» наценками по питанию.

"Государственная аудиторская служба Украины как раз проводит проверку Минобороны и по ее результатам, а также работы правоохранительных органов, ожидаем резонансных выводов. Наше Минобороны сделало очень много во время войны в 2022 году. Но и упущения, тем более коррупционные риски, не могут быть оставлены без внимания", - написала Безуглая в Facebook.

Вскоре она сообщила, что комитет Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки вызвал руководство Минобороны.