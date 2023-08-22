Реалистично об F-16. Интервью NV с Сергеем Рахманиным об истребителях для ВСУ, давлении со стороны НАТО и событиях на фронте 22 августа, 19:56 NV Премиум Президент Украины и премьер-министр Дании Метте Фредериксен на борту истребителя F-16, 20 августа 2023 года (Фото:Ritzau Scanpix/Mads Claus Rasmussen via REUTERS)

Сергей Рахманин, нардеп, член Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, рассказал в интервью Radio NV, как вопрос о передаче конкретного количества истребителей F-16 и сроки поставок — будут неоднократно корректироваться Киевом и союзниками.

— Я начну с самолетов. <...> Буквально несколько дней назад спикер Воздушных сил Юрий Игнат сказал, что до конца этого года, осенью и зимой Украина истребители F-16 не получит. Учитывая это, имеете ли вы представление, поделитесь с нами, о каких временных рамках идет речь?

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Когда Украина сможет получить эти истребители, которые Владимиру Зеленскому пообещали в скандинавских странах? Это весна, или это лето, или это осень следующего года?

— Давайте сначала определимся с количеством. Это то, что называется «трудности перевода». Владимир Зеленский заявил, что Нидерланды готовы поставить 42 F-16, которые будут сниматься с вооружения в Вооруженных силах Нидерландов. Это не означает, что мы получим 42 истребителя. Это означает, что в Нидерландах 42 истребителя, которые они теоретически могут нам передать. Но все ли они в рабочем состоянии, и сколько из них будет передаваться, и когда? Это еще вопрос времени. Условно говоря, какая-то часть этих истребителей, они пойдут на так называемые «доноры» и будут использоваться в качестве запчастей.