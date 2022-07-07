Силы спецоперации рассказали подробности высадки на острове Змеиный — фото

7 июля, 20:19
Защитники Украины на острове Змеиный 7 июля 2022 года (Фото:Press service of the Ukrainian Armed Forces/Handout via REUTERS)

Защитники Украины на острове Змеиный 7 июля 2022 года (Фото:Press service of the Ukrainian Armed Forces/Handout via REUTERS)

Силы спецопераций ВСУ рассказали подробности операции на освобожденном от российских оккупантов острове Змеиный в четверг, 7 июля.

Как сообщается в Facebook ССО, ночью 7 июля к острову на подводном транспорте подошли боевые пловцы 73-го морского центра спецназначения, которые обследовали прибрежную зону на наличие мин и установили проход для лодок основной группы.

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Первыми на остров высадились инженеры, которые расчищали путь от мин и ловушек для остальной группы. После выхода на плато острова группа приступила к расчистке местности, фиксации и сбору данных о технике и вооружении, завезенные российскими оккупантами на остров Змеиный.

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Защитники установили украинские флаги в разных частях острова, а также — флаг 73-го центра спецназначения ССО.

«В то время как наши воины выполняли задачи, российские суда начали маневрирование в направлении Змеиного. Выполнив задачу, группа покинула остров. После этого россияне нанесли ракетный удар по Змеиному, попав в пирс. Группа украинских воинов в полном составе невредимой вернулась на базу», — подчеркнули в Силах спецопераций.

Планированием и руководством операции занималось командование 73-го морского центра спецназначения. В группу вошли бойцы этого центра, инженеры 59-й отдельной мотопехотной бригады, бойцы Главного управления разведки Минобороны и 801-го отдельного отряда ВМС Украины.

7 июля украинские бойцы зачистили остров Змеиный и уничтожили около 30 единиц вражеской техники. Как символ победы защитники установили и закрепили флаг Украины, который был доставлен на остров ранее.

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Ранее в оперативном командовании Юг сообщили, что операция по освобождению Змеиного от российских оккупантов завершена.

30 июня в ОК Юг заявили, что после мощных ударов ВСУ российские оккупанты наспех эвакуировали остатки гарнизона на двух скоростных катерах и, вероятно, покинули остров. Позже информацию о бегстве своих войск подтвердили в минобороны страны-агрессора, соврав о том, что это был «жест доброй воли».

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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, что важную роль в освобождении острова Змеиный сыграла украинская САУ Богдана.

Замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов сказал, что ВСУ планируют установить непосредственный физический контроль над островом Змеиный.

По подсчетам Forbes, за время захвата Змеиного россияне благодаря действиям защитников Украины лишились техники почти на миллиард долларов.

Змеиный – вторая по тупости операция ВС РФ – Яковина

https://www.youtube.com/embed/OISey6X6fzQ
Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Черное море Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Силы спецопераций Флаг Украины Война России против Украины Остров Змеиный Силы специальных операций (ССО)

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