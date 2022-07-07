Кроме государственного, на острове Змеиный появился также флаг УПА — фото

7 июля, 14:00
Черно-красный флаг УПА развевается рядом с желто-синим (Фото:Армія FM)

Черно-красный флаг УПА развевается рядом с желто-синим (Фото:Армія FM)

Украинские военные установили на острове Змеиный не только государственный флаг Украины, но и стяг Украинской повстанческой армии.

Об этом свидетельствует фото, обнародованное в соцсетях Армія FM.

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На нем видно, что на одном из объектов, кроме желто-синего, развевается также и черно-красный флаг УПА.

Видео дня
https://twitter.com/Armia_fm/status/1544964663766556672

Об возвращении государственного символа Украины на Змеиный стало известно в четверг, 7 июля.

Ранее минобороны РФ было вынуждено признать, что после регулярных атак со стороны ВСУ российским войскам пришлось сбежать с острова, бросив там свою технику и оборудование.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Украинские военные Флаг Украины УПА Война России против Украины Остров Змеиный

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