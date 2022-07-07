Кроме государственного, на острове Змеиный появился также флаг УПА — фото
Черно-красный флаг УПА развевается рядом с желто-синим (Фото:Армія FM)
Украинские военные установили на острове Змеиный не только государственный флаг Украины, но и стяг Украинской повстанческой армии.
Об этом свидетельствует фото, обнародованное в соцсетях Армія FM.
На нем видно, что на одном из объектов, кроме желто-синего, развевается также и черно-красный флаг УПА.
Об возвращении государственного символа Украины на Змеиный стало известно в четверг, 7 июля.
Ранее минобороны РФ было вынуждено признать, что после регулярных атак со стороны ВСУ российским войскам пришлось сбежать с острова, бросив там свою технику и оборудование.
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