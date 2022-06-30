ВСУ планируют установить непосредственный физический контроль над островом Змеиный — Генштаб 30 июня, 16:26 ВСУ наносили точечные удары по силам оккупантов острове Змеиный, вынудив войска РФ покинуть территорию (Фото:Maxar Technologies/Handout/Reuters)

В планах Вооруженных сил Украины есть установление непосредственного физического контроля над островом Змеиный.

Об этом сообщил замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов на брифинге.

«В планах руководства Вооруженных сил есть установление непосредственного физического контроля над этим островом. На данное время мы его контролируем при помощи нашего оружия: дальнобойной артиллерии, ракетных войск и авиации», — уточнил он.

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Громов добавил, что противник оставил остров Змеиный, «не выдержав огня нашей артиллерии, ударов ракетных войск и авиации».

«На данное время ноги нашего военнослужащего на острове Змеиный, к сожалению, нет, но это будет, поверьте», — подчеркнул Громов.

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Представитель Генштаба добавил, что из-за сложных погодных условия в районе острова пока нет возможности качественно оценить поражения противника силами ВСУ.

«Качественно мы не можем оценить наши поражения, иметь действенную качественную картинку. Но при помощи других средств разведки наши разведчики нам подтверждают нанесение ударов по острову Змеиный, уничтожение вооружения и военной техники оккупантов, которые там находились. То есть удары были действенными. Это вынудило россиян оставить остров Змеиный», — резюмировал он.

30 июня в оперативном командовании Юг сообщили, что после мощных ударов ВСУ российские оккупанты наспех эвакуировали остатки гарнизона на двух скоростных катерах и, вероятно, покинули остров.

Сейчас Змеиный покрыт пожарами, раздаются взрывы.

В Министерстве обороны РФ подтвердили данные о позорном бегстве своих военных с острова Змеиный и назвали это «жестом доброй воли», вместо того, чтобы признать: оккупанты были вынуждены пойти на такой шаг из-за ударов ВСУ.

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