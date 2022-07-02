В Пентагоне опровергли версию РФ о причинах ее отступления со Змеиного
В Пентагоне отметили, что переход Змеиного под контроль ВСУ позволит облегчить защиту Одессы (Фото:Maxar Technologies)
В Министерство обороны США опровергли заявление кремлевского режима о том, что отступление его войск с острова Змеиный было якобы «жестом доброй воли».
Об этом говорится в заявлении на сайте Пентагона.
«Украинцы очень успешно оказывали значительное давление на россиян, в том числе с применением ракет Гарпун, которые они недавно приобрели, чтобы атаковать корабль поставок… Украинцы очень осложнили россиянам поддержку операций и сделали их очень уязвимыми для ударов. Поэтому, конечно, РФ покинула остров», — пояснили в оборонном ведомстве.
Там также отметил, что переход Змеиного под контроль ВСУ позволит облегчить защиту Одессы и даст возможностью открывать морские пути без контроля РФ.
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