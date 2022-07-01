Во время оккупации Змеиного россияне потеряли техники почти на миллиард долларов — Forbes

1 июля, 17:12
Остров Змеиный (Фото:Maxar Technologies/Handout via REUTERS)

Остров Змеиный (Фото:Maxar Technologies/Handout via REUTERS)

Российские войска за время оккупации острова Змеиный, с февраля по июнь, потеряли военную технику почти на миллиард долларов. Почти вся эта сумма — это крейсер Москва, который стоил $750 миллионов.

Об этом пишет издание Forbes.

Также украинские военные уничтожили восемь российских зенитно-ракетных комплексов Тор, Панцирь и Стрела общей стоимостью более $100 миллионов.

Видео дня
Читайте также:
Не жест доброй воли. Минобороны Британии назвало причину бегства российских оккупантов с острова Змеиный

Противокорабельными ракетами ВСУ потопили новый спасательный буксир Василий Бех стоимостью $25 миллионов. Также у острова затонул десантный катер Серна, стоивший $20 миллионов.

Кроме этого, украинские военные уничтожили по меньшей мере один вертолет Ми-8, подвели два российских катера типа Раптор и повредили много разного радиолокационного оборудования, которое россияне установили на острове.

https://www.youtube.com/watch?v=kxq2Sy4y22I
Редактор: Евгений Василенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Российская агрессия Черное море Армия России Война России против Украины Остров Змеиный Крейсер Москва

Эксклюзивы НВ

В США задумались о защите от гиперзвуковых ракет (Фото:Northrop Grumman)
ПВО последнего поколения /
Как США разрабатывает новую систему перехвата гиперзвуковых ракет
1 июля, 14:30
Инновации
Сергей Фурса
Колумнист, инвестиционный банкир
Деньги от Запада пошли

Июнь стал рекордным месяцем по получению внешней помощи

1 июля, 11:58
Мнения
Роман Мельниченко: «Если чувствуете напряжение в себе или в партнере — поговорите обязательно» (Фото:AndrewLozovyi/Depositphotos)
Стресс, разлука, страх. Как поддерживать отношения на расстоянии
Роман Мельниченко
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X