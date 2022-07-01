Во время оккупации Змеиного россияне потеряли техники почти на миллиард долларов — Forbes 1 июля, 17:12 Остров Змеиный (Фото:Maxar Technologies/Handout via REUTERS)

Российские войска за время оккупации острова Змеиный, с февраля по июнь, потеряли военную технику почти на миллиард долларов. Почти вся эта сумма — это крейсер Москва, который стоил $750 миллионов.

Об этом пишет издание Forbes.

Также украинские военные уничтожили восемь российских зенитно-ракетных комплексов Тор, Панцирь и Стрела общей стоимостью более $100 миллионов.

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Противокорабельными ракетами ВСУ потопили новый спасательный буксир Василий Бех стоимостью $25 миллионов. Также у острова затонул десантный катер Серна, стоивший $20 миллионов.

Кроме этого, украинские военные уничтожили по меньшей мере один вертолет Ми-8, подвели два российских катера типа Раптор и повредили много разного радиолокационного оборудования, которое россияне установили на острове.

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