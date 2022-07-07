Появилось видео, как военные подняли украинский флаг на Змеином
На Змеином снова установлен украинский флаг (Фото:Арут Папоян/facebook.com)
Опубликовано видео, как украинские военнослужащие подняли флаг Украины на острове Змеиный.
Ролик опубликован на странице Сухопутных сил ВСУ в Facebook.
Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук у себя в Telegram сообщил, что на флаге написано: «Помни, „русский военный корабль“, остров Змеиный — это Украина!»
Флаг подписал глава Одесской ОВА Максим Марченко.
4 июля в оперативном командовании Юг сообщили, что операция по освобождению Змеиного завершена. Территория возвращена под юрисдикцию Украины.
30 июня в ОК Юг проинформировали, что после мощных ударов ВСУ российские оккупанты спешно эвакуировали остатки гарнизона на двух скоростных катерах и покинули остров Змеиный на западе Черного моря.
В министерстве обороны РФ подтвердили информацию о бегстве своих военных с острова Змеиный и назвали это «жестом доброй воли».
В Минобороны Британии подчеркнули, что ни о каком «жесте доброй воли» речь не идет.
В Пентагоне также опровергли кремлевскую версию и отметили, что украинцы очень успешно оказывали значительное давление на оккупировавших Змеиный россиян.
По подсчетам Forbes, во время ударов по Змеиному россияне лишились техники почти на миллиард долларов.
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