Появилось видео, как военные подняли украинский флаг на Змеином

7 июля, 11:21
На Змеином снова установлен украинский флаг (Фото:Арут Папоян/facebook.com)

На Змеином снова установлен украинский флаг (Фото:Арут Папоян/facebook.com)

Опубликовано видео, как украинские военнослужащие подняли флаг Украины на острове Змеиный.

Ролик опубликован на странице Сухопутных сил ВСУ в Facebook.

https://www.facebook.com/watch/?v=410772344154540

Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук у себя в Telegram сообщил, что на флаге написано: «Помни, „русский военный корабль“, остров Змеиный — это Украина!»

Видео дня

Флаг подписал глава Одесской ОВА Максим Марченко.

4 июля в оперативном командовании Юг сообщили, что операция по освобождению Змеиного завершена. Территория возвращена под юрисдикцию Украины.

30 июня в ОК Юг проинформировали, что после мощных ударов ВСУ российские оккупанты спешно эвакуировали остатки гарнизона на двух скоростных катерах и покинули остров Змеиный на западе Черного моря.

В министерстве обороны РФ подтвердили информацию о бегстве своих военных с острова Змеиный и назвали это «жестом доброй воли».

В Минобороны Британии подчеркнули, что ни о каком «жесте доброй воли» речь не идет.

В Пентагоне также опровергли кремлевскую версию и отметили, что украинцы очень успешно оказывали значительное давление на оккупировавших Змеиный россиян.

По подсчетам Forbes, во время ударов по Змеиному россияне лишились техники почти на миллиард долларов.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Черное море Флаг Украины Война России против Украины Остров Змеиный

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