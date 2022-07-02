Залужный показал, как ВСУ уничтожили остатки российской техники на Змеином — видео

2 июля, 17:30
Россияне позорно сбежали с украинского острова Змеиный (Фото:Скриншот с видео Главнокомандующий ВСУ / Telegram)

Россияне позорно сбежали с украинского острова Змеиный (Фото:Скриншот с видео Главнокомандующий ВСУ / Telegram)

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный показал, как ВСУ «помогли» россиянам окончательно «эвакуировать» остатки своего гарнизона с украинского острова Змеиный.

Видео уничтожения российской техники на украинском острове Залужный опубликовал в соцсетях.

Он отметил, что вчерашними авиаударами россияне пытались уничтожить свою технику, вооружение и имущество на острове Змеиный. Однако традиционно не справились с поставленной задачей.

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«Мы помогли оккупантам окончательно эвакуировать остатки своего гарнизона с нашего острова. Больше там "русским духом" не пахнет», — написал Залужный.

После бегства российских оккупантов со Змеиного российские Су-30 вечером в пятницу, 1 июля, дважды нанесли авиаудара фосфорными бомбами по острову.

Утром 2 июля в ОК Юг сообщили, что украинские военные продолжают зачистку острова Змеиный от техники, оставленной там при бегстве россиянами. Уничтожены РСЗО Град, ЗРК Панцирь-С и другое вооружение РФ.

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30 июня в оперативном командовании Юг сообщили, что после мощных ударов ВСУ российские оккупанты спешно эвакуировали остатки гарнизона на двух скоростных катерах и покинули остров Змеиный на западе Черного моря. Освобождение острова Змеиный важно для Украины тем, что Россия потеряла свою силу в этой части Черного моря.

В Министерстве обороны РФ подтвердили информацию о бегстве своих военных с острова Змеиный и назвали это «жестом доброй воли».

В Офисе президента Украины опровергли это заявление россиян и подчеркнули, что оккупанты были вынуждены пойти на такой шаг из-за ударов ВСУ. В Минобороны Британии подчеркнули, что ни о каком «жесте доброй воли» речь не идет. В Пентагоне также опровергли кремлевскую версию и отметили, что украинцы очень успешно оказывали значительное давление на оккупировавших Змеиный россиян.

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По подсчетам Forbes, во время оккупации Змеиного россияне лишились техники почти на миллиард долларов.

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов сказал, что ВСУ планируют установить непосредственный физический контроль над островом Змеиный.

Редактор: София Лазарова

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Теги:   Черное море Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Российские военные Российская армия Валерий Залужный Война России против Украины Остров Змеиный

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