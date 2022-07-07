Установление флага на острове Змеиный: все военные ВСУ после выполнения задачи вернулись в пункты своего назначения — Генштаб

7 июля, 16:37
Военные установили украинские флаги на острове Змеиный (Фото:ВСУ)

Военные установили украинские флаги на острове Змеиный (Фото:ВСУ)

Все украинские военные, которые физически установили контроль над островом Змеиный и подняли флаг Украины, вернулись в пункты своего назначения после выполнения задачи.

Об этом сообщил замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов на брифинге.

«Мы действительно установили контроль над островом Змеиный. На прошлой неделе мы установили огневой контроль над островом, не дали противнику возможность забрать остатки своих подразделений, вооружения и военной техники с острова. На данное время, действительно военнослужащие физически установили контроль над островом Змеиный», — сказал он.

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Громов добавил, что все военнослужащие, которые привлекались к выполнению этого задания, возвращены в пункт своего назначения.

7 июля украинские военные установили и закрепили флаг Украины, который был доставлен на остров ранее как символ победы.

https://www.youtube.com/watch?v=kxq2Sy4y22I

Подразделения спецназначения также выполнили задание по зачистке острова Змеиный.

Минобороны РФ было вынуждено признать, что после регулярных атак со стороны ВСУ российским войскам пришлось сбежать с острова, бросив там свою технику и оборудование.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Флаг Украины Война России против Украины Остров Змеиный

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