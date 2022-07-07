Самая эффективная противокорабельная ракета. Что известно о Harpoon и его применении в Украине — видео

7 июля, 15:44
Украинские военные используют противокорабельные ракеты Гарпун (Фото:Скриншот видео НВ)

Украинские военные используют противокорабельные ракеты Гарпун (Фото:Скриншот видео НВ)

Американские противокорабельные ракеты Harpoon — ключевое оружие, которое защищает украинские берега. Дальность полета Гарпунов составляет от 120 до 280 км. По некоторым оценкам, это самая успешная противокорабельная ракета в мире.

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Оружие имеет активную радиолокационную систему самонаведения и сверхнизкую траекторию полета.

«Мы получаем наземного базирования пусковые установки и к ним соответствующее количество ракет Гарпун, которые предоставляют, помимо Дании, еще наши дружественные страны такие как Великобритания и Нидерланды», — рассказывает министр обороны Украины Алексей Резников.

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Российские системы ПВО не эффективны против американских ракет, поэтому, по мнению некоторых экспертов, флот РФ отошел от берегов Одессы.

17 июня стало известно о первом примере успешного использования Harpoon на украинском фронте. Ударом этой ракеты ВСУ потопили многоцелевой буксир Василий Бех, которым оккупанты переправляли оружие и боеприпасы на Змеиный.

2 июля Пентагон заявил, что именно благодаря американскому оружию флот РФ покинул украинский остров и отошел почти к берегам Крыма.

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Как работает ракета Harpoon — смотрите в видео НВ:

https://www.youtube.com/embed/ee-8vd8H-2Q
Редактор: Карина Пасечник

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Российский корабль Война России против Украины Остров Змеиный Ракетный удар

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