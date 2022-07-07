Украинские бойцы завершили зачистку Змеиного: уничтожено около 30 единиц вражеской техники
На острове Змеиный завершена зачистка (Фото:Press service of the Ukrainian Armed Forces/Handout via REUTERS)
Украинские подразделения спецназначения выполнили задание по зачистке острова Змеиный.
Об этом сообщает Telegram-канал Одесса.Официально со ссылкой на Оперативное командование Юг.
Всего было уничтожено около 30 единиц вражеской техники.
«Обнаружена заброшенная амуниция и сплошные руины, как привычный след «русского мира», — говорится в сообщении.
Как символ победы украинские военные установили и закрепили флаг Украины, который был доставлен на остров ранее.
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