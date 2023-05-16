Ночная атака РФ. Россия нанесла самый плотный удар по Киеву за время войны, использовав БПЛА, крылатые и, возможно, баллистические ракеты 16 мая, 08:19 Вспышки в небе Киева во время отражения новой массированной атаки, 16 мая 2023 (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

В Украине ночью во вторник, 16 мая, в большинстве областей была объявлена воздушная тревога. В столице тревогу объявляли дважды: Россия атаковала Киев баллистическими, крылатыми ракетами и БПЛА. Большинство целей над Киевом было уничтожено, однако обломки упали как минимум в четырех районах города.

NV следит за главными последствиями масштабной атаки 16 мая.

08:32 Шесть Кинжалов, Калибры и Искандеры: Силы обороны за ночь сбили все 18 ракет, которыми ударила Россия

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал о деталях ночной атаки по Украине и Киеву, в частности.

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По его словам, около 03:30 16 мая 2023 года российские оккупанты атаковали Украину с северного, южного и восточного направлений 18 ракетами разных типов воздушного, морского и наземного базирования.

В частности, было выпущено:

шесть аэробалистических ракет Х-47М2 Кинжал с шести самолетов МиГ-31К;

девять крылатых ракет Калибр с кораблей в Черном море;

три ракеты наземного базирования ( С-400, Искандер-М).

❗️Все 18 ракет уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил ВС Украины.

Кроме того, в ночь на 16 мая противник атаковал ударными дронами типа Shahed-136/131, а также проводил воздушную разведку тремя беспилотниками оперативно-тактического уровня — Орлан-10, SuperCum.

08:05 На юге Украины ночью сбили четыре ракеты Калибр

Как сообщил Виталий Ким, глава Николаевской ОВА, в ночь на 16 мая силы и средства ПВО воздушного командования Юг сбили четыре российские крылатые ракеты морского базирования типа Калибр, выпущенные оккупантами из акватории Черного моря.

07:53 Падение обломков и поврежденные авто. Последствия нового массированного удара России по Киеву — фоторепортаж

07:18 Еще фото ночной атаки от агентства Reuters



Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

05:44 Ночью 16 мая было восьмое воздушное нападение на Киев с начала мая. На этот раз враг совершил комплексную атаку по разным направлениям одновременно с применением БпЛА, крылатых ракет и, вероятно, ракет баллистического типа. Об этом сообщили в КМВА.

Отмечается, что атака была исключительной по своей плотности — максимальное количество атакующих ракет за кратчайший промежуток времени.

По предварительной информации, подавляющее большинство вражеских целей в воздушном пространстве Киева было обнаружено и уничтожено.

Предварительно зафиксировано падение обломков в Соломенском, Шевченковском, Святошинском, Оболонском и Дарницком районах столицы. Наибольшие повреждения в Соломенском районе — там было возгорание нежилого помещения и нескольких единиц автомобильной техники. Пожар ликвидирован.



Фото: REUTERS/Gleb Garanich

05:36 Отбой воздушной тревоги в Киеве и области.



04:30 Южнее Борисполя силы ПВО работают по БПЛА.

«В столице и области снова тревога. Оставайтесь в укрытиях!», — сообщил мэр Киева Кличко.

04:22 В Киеве объявлена воздушная тревога!



04:11 В лесопарковой зоне в Дарницком районе столицы — падение обломков БПЛА, без возгорания, добавил Кличко.



04:03 Отбой воздушной тревоги в Киеве и почти всех областях Украины.



03:56 Кличко сообщил, что по предварительной информации, в Соломенском районе трое пострадавших. В Оболонском, где упали обломки, пострадавших нет.



Фото: REUTERS/Gleb Garanich

03:46 Кличко добавил, что в Дарницком районе столицы, в результате падения обломков ракеты, повреждены два автомобиля. Информация о пострадавших не поступала.



03:39 «В Соломенском районе, предварительно в результате падения обломков ракеты, произошло возгорание нескольких авто. Повреждено здание площадью 200 м кв. Спасатели работают на месте. Пострадавших пока не обнаружили», — добавил мэр Киева Виталий Кличко.



03:30 В КМВА добавили, что по предварительной информации, зафиксировано падение обломков в Оболонском, Шевченковском, Соломенском и Дарницком районах столицы.

«Данные по пострадавшим и разрушениям отсутствуют. Информация уточняется. Находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги!», — Сергей Попко, начальник КМВА.

03:25 Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал взрывы в Киеве.

«Несколько — в Соломенском районе. А в Шевченковском, на территорию зоопарка, рухнули обломки ракеты. Все службы направляются на места. Подробности — позже. Воздушная тревога продолжается, находитесь в укрытиях!», — сказал он.

03:16 Новые пуски ракет не зафиксированы.

03:09 КОВА сообщает о работе ПВО в Киевской области.



03:05 Предварительно на Киев были пуски ракет Х-47м2 Кинжал с Северного направления.

Николаевский Ванек сообщает о минимум трех пусках Кинжалов.

03:01 КМВА сообщает о работе ПВО в Киеве.

02:55 Суспільне сообщает о звуках взрывов в Киеве.

Украинцев призывают оставаться в укрытиях и соблюдать правила «двух стен».



Воздушная тревога ночью объявлена:

в Киеве и области,

в Черкасской,

Хмельницкой,

Волынский,

Черновицкой,

Тернопольской,

Закарпатской,

Ивано-Франковской,

Львовской,

Ровенской,

Одесской,

Николаевской,

Херсонской,

Кировоградской,

Днепропетровской,

Винницкой,

Запорожской

Харьковской,

Донецкой,

в Сумской областях.







