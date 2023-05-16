Ночная атака РФ. Россия нанесла самый плотный удар по Киеву за время войны, использовав БПЛА, крылатые и, возможно, баллистические ракеты
Вспышки в небе Киева во время отражения новой массированной атаки, 16 мая 2023 (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)
В Украине ночью во вторник, 16 мая, в большинстве областей была объявлена воздушная тревога. В столице тревогу объявляли дважды: Россия атаковала Киев баллистическими, крылатыми ракетами и БПЛА. Большинство целей над Киевом было уничтожено, однако обломки упали как минимум в четырех районах города.
NV следит за главными последствиями масштабной атаки 16 мая.
08:32 Шесть Кинжалов, Калибры и Искандеры: Силы обороны за ночь сбили все 18 ракет, которыми ударила Россия
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал о деталях ночной атаки по Украине и Киеву, в частности.
По его словам, около 03:30 16 мая 2023 года российские оккупанты атаковали Украину с северного, южного и восточного направлений 18 ракетами разных типов воздушного, морского и наземного базирования.
В частности, было выпущено:
- шесть аэробалистических ракет Х-47М2 Кинжал с шести самолетов МиГ-31К;
- девять крылатых ракет Калибр с кораблей в Черном море;
- три ракеты наземного базирования (С-400, Искандер-М).
❗️Все 18 ракет уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил ВС Украины.
Кроме того, в ночь на 16 мая противник атаковал ударными дронами типа Shahed-136/131, а также проводил воздушную разведку тремя беспилотниками оперативно-тактического уровня — Орлан-10, SuperCum.
08:05 На юге Украины ночью сбили четыре ракеты Калибр
Как сообщил Виталий Ким, глава Николаевской ОВА, в ночь на 16 мая силы и средства ПВО воздушного командования Юг сбили четыре российские крылатые ракеты морского базирования типа Калибр, выпущенные оккупантами из акватории Черного моря.
07:53 Падение обломков и поврежденные авто. Последствия нового массированного удара России по Киеву — фоторепортаж
07:18 Еще фото ночной атаки от агентства Reuters
05:44 Ночью 16 мая было восьмое воздушное нападение на Киев с начала мая. На этот раз враг совершил комплексную атаку по разным направлениям одновременно с применением БпЛА, крылатых ракет и, вероятно, ракет баллистического типа. Об этом сообщили в КМВА.
Отмечается, что атака была исключительной по своей плотности — максимальное количество атакующих ракет за кратчайший промежуток времени.
По предварительной информации, подавляющее большинство вражеских целей в воздушном пространстве Киева было обнаружено и уничтожено.
Предварительно зафиксировано падение обломков в Соломенском, Шевченковском, Святошинском, Оболонском и Дарницком районах столицы. Наибольшие повреждения в Соломенском районе — там было возгорание нежилого помещения и нескольких единиц автомобильной техники. Пожар ликвидирован.
05:36 Отбой воздушной тревоги в Киеве и области.
04:30 Южнее Борисполя силы ПВО работают по БПЛА.
«В столице и области снова тревога. Оставайтесь в укрытиях!», — сообщил мэр Киева Кличко.
04:22 В Киеве объявлена воздушная тревога!
04:11 В лесопарковой зоне в Дарницком районе столицы — падение обломков БПЛА, без возгорания, добавил Кличко.
04:03 Отбой воздушной тревоги в Киеве и почти всех областях Украины.
03:56 Кличко сообщил, что по предварительной информации, в Соломенском районе трое пострадавших. В Оболонском, где упали обломки, пострадавших нет.
03:46 Кличко добавил, что в Дарницком районе столицы, в результате падения обломков ракеты, повреждены два автомобиля. Информация о пострадавших не поступала.
03:39 «В Соломенском районе, предварительно в результате падения обломков ракеты, произошло возгорание нескольких авто. Повреждено здание площадью 200 м кв. Спасатели работают на месте. Пострадавших пока не обнаружили», — добавил мэр Киева Виталий Кличко.
03:30 В КМВА добавили, что по предварительной информации, зафиксировано падение обломков в Оболонском, Шевченковском, Соломенском и Дарницком районах столицы.
«Данные по пострадавшим и разрушениям отсутствуют. Информация уточняется. Находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги!», — Сергей Попко, начальник КМВА.
03:25 Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал взрывы в Киеве.
«Несколько — в Соломенском районе. А в Шевченковском, на территорию зоопарка, рухнули обломки ракеты. Все службы направляются на места. Подробности — позже. Воздушная тревога продолжается, находитесь в укрытиях!», — сказал он.
03:16 Новые пуски ракет не зафиксированы.
03:09 КОВА сообщает о работе ПВО в Киевской области.
03:05 Предварительно на Киев были пуски ракет Х-47м2 Кинжал с Северного направления.
Николаевский Ванек сообщает о минимум трех пусках Кинжалов.
03:01 КМВА сообщает о работе ПВО в Киеве.
02:55 Суспільне сообщает о звуках взрывов в Киеве.
Украинцев призывают оставаться в укрытиях и соблюдать правила «двух стен».
Воздушная тревога ночью объявлена:
в Киеве и области,
в Черкасской,
Хмельницкой,
Волынский,
Черновицкой,
Тернопольской,
Закарпатской,
Ивано-Франковской,
Львовской,
Ровенской,
Одесской,
Николаевской,
Херсонской,
Кировоградской,
Днепропетровской,
Винницкой,
Запорожской
Харьковской,
Донецкой,
в Сумской областях.