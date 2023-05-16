Все Кинжалы летели на Киев. В Воздушных силах Украины рассказали детали о новом массированном ракетном ударе РФ 16 мая, 09:31 Вспышка в небе над Киевом во время удара РФ (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Во вторник, 16 мая, спикер Воздушных сил Юрий Игнат, комментируя новый массированный ракетный удар России по Украине, заявил, что враг применил аэробалистические ракеты из шести самолетов Миг-31К.

«Знаем, что этот самолет является носителем именно аэробалистических ракет Х-47. Таким образом, шесть таких ракет были направлены в сторону столицы, все они были уничтожены нашей ПВО», — сказал он в эфире телемарафона.

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Игнат добавил, что также оккупанты атаковали с южного направления, с кораблей в Черном море. Девять крылатых ракет Калибр уничтожены по разным направлениям.

По его словам, были уничтожены три ракеты С-400 или Искандер-М — сейчас их тип уточняется, но летели они по баллистической траектории.

В Украине ночью во вторник, 16 мая, в большинстве областей была объявлена воздушная тревога. В столице тревогу объявляли дважды: Россия атаковала Киев баллистическими, крылатыми ракетами и БПЛА. Большинство целей над Киевом было уничтожено, однако обломки упали, по меньшей мере, в четырех районах города.