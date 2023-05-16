Ночная атака РФ: в Николаевской области сбили четыре российские ракеты типа Калибр 16 мая, 09:02 На Юге Украины сбиты четыре российских ракеты типа Калибр (Фото:www.facebook.com/PvkZahid)

В ночь на вторник, 16 мая во время массированного удара РФ по украинским городам на Юге Украины были сбиты четыре ракеты типа Калибр.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram.

«Сегодня ночью, с 15 на 16 мая, силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования Юг сбиты четыре российские крылатые ракеты морского базирования типа Калибр», — говорится в сообщении.

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Ким добавил, что ракеты были выпущены оккупантами из акватории Черного моря.

ОК Юг сообщило в Facebook, что четыре ракеты Калибр, которые враг направил через их зону ответственности в глубь Украины, были уничтожены силами противовоздушной обороны над Николаевской областью.

В Украине ночью во вторник, 16 мая, в большинстве областей была объявлена воздушная тревога. В столице тревогу объявляли дважды: Россия атаковала Киев баллистическими, крылатыми ракетами и БПЛА. Большинство целей над Киевом было уничтожено, однако обломки упали, по меньшей мере, в четырех районах города.