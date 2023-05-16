В Белом доме не могут подтвердить, что Patriot был поврежден в Украине
ПВО Patriot в Польше (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)
В Белом доме не могут подтвердить сообщение, что система Patriot повреждена в Украине, заявил представитель Белого дома Джон Кирби.
Во время брифинга во вторник, 16 мая, он подчеркнул, что если бы система была повреждена и это требовало бы ремонта за пределами Украины, США помогли бы с этим.
Ранее телеканал CNN сообщил, что американская система ПВО Patriot, вероятно, была повреждена, но не уничтожена в результате российской атаки на Киев.
В Украине в настоящий момент находятся две системы ПВО Patriot, одну из которых передали США, а другую — Германия и Нидерланды.
В ночь на 16 мая войска РФ осуществили новую массированную атаку на Украину, выпустив 18 ракет, из них — шесть Кинжалов. Все вражеские цели удалось сбить.
Над Киевом также были уничтожены все российские ракеты, однако обломки упали как минимум в пяти районах города.
В Соломенском загорелось нежилое помещение и несколько автомобилей, пострадали три человека. Также обломки упали на территорию зоопарка.
Власти назвали восьмую за месяц атаку на Киев «исключительной по своей плотности» — максимальное количество атакующих ракет за кратчайший промежуток времени.
Ранее Минобороны страны-агрессора России отчиталось о провальной ракетной атаке на Украину в ночь на вторник, 16 мая, заявив о «пораженном Patriot». Спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат заявил, что ВСУ не будут комментировать информацию российской стороны о якобы поражении зенитно-ракетного комплекса.