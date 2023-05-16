В Белом доме не могут подтвердить, что Patriot был поврежден в Украине 16 мая, 22:01 ПВО Patriot в Польше (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

В Белом доме не могут подтвердить сообщение, что система Patriot повреждена в Украине, заявил представитель Белого дома Джон Кирби.

Во время брифинга во вторник, 16 мая, он подчеркнул, что если бы система была повреждена и это требовало бы ремонта за пределами Украины, США помогли бы с этим.

Ранее телеканал CNN сообщил, что американская система ПВО Patriot, вероятно, была повреждена, но не уничтожена в результате российской атаки на Киев.

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В Украине в настоящий момент находятся две системы ПВО Patriot, одну из которых передали США, а другую — Германия и Нидерланды.

В ночь на 16 мая войска РФ осуществили новую массированную атаку на Украину, выпустив 18 ракет, из них — шесть Кинжалов. Все вражеские цели удалось сбить.

Над Киевом также были уничтожены все российские ракеты, однако обломки упали как минимум в пяти районах города.

В Соломенском загорелось нежилое помещение и несколько автомобилей, пострадали три человека. Также обломки упали на территорию зоопарка.

Власти назвали восьмую за месяц атаку на Киев «исключительной по своей плотности» — максимальное количество атакующих ракет за кратчайший промежуток времени.

Ранее Минобороны страны-агрессора России отчиталось о провальной ракетной атаке на Украину в ночь на вторник, 16 мая, заявив о «пораженном Patriot». Спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат заявил, что ВСУ не будут комментировать информацию российской стороны о якобы поражении зенитно-ракетного комплекса.