«У террористов нет шансов победить». Резников оценил успех сил украинской ПВО во время ночной ракетной атаки РФ

16 мая, 12:12
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Результат работы сил ПВО над Киевом (Фото:Gleb Garanich/Reuters)

Результат работы сил ПВО над Киевом (Фото:Gleb Garanich/Reuters)

Министр обороны Украины Алексей Резников прокомментировал результаты работы сил украинской ПВО во время массированной атаки РФ в ночь на вторник, 16 мая.

«Еще один невероятный успех украинских Воздушных сил! У российских террористов нет шансов одержать победу над Украиной. Их оружию можно и нужно противопоставить западное», — написал он в своем Twitter.

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Резников также поблагодарил украинских военных и страны-партнеры, которые «вложили средства в обеспечение безопасности неба над Украиной и всей Европой».

В ночь на 16 мая войска РФ осуществили новую массированную атаку на Украину, выпустив 18 ракет, из них — шесть Кинжалов.

Все вражеские цели удалось сбить.

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Над Киевом также были уничтожены все российские ракеты, однако обломки упали как минимум в пяти районах города. В Соломенском загорелось нежилое помещение и несколько автомобилей, пострадали три человека. Также обломки упали на территорию зоопарка.

Власти назвали восьмую за месяц атаку на Киев «исключительной по своей плотности» — максимальное количество атакующих ракет за кратчайший промежуток времени.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Ракетные удары Алексей Резников Война России против Украины ПВО Украины

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