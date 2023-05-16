«У террористов нет шансов победить». Резников оценил успех сил украинской ПВО во время ночной ракетной атаки РФ 16 мая, 12:12 Результат работы сил ПВО над Киевом (Фото:Gleb Garanich/Reuters)

Министр обороны Украины Алексей Резников прокомментировал результаты работы сил украинской ПВО во время массированной атаки РФ в ночь на вторник, 16 мая.

«Еще один невероятный успех украинских Воздушных сил! У российских террористов нет шансов одержать победу над Украиной. Их оружию можно и нужно противопоставить западное», — написал он в своем Twitter.

Видео дня

Резников также поблагодарил украинских военных и страны-партнеры, которые «вложили средства в обеспечение безопасности неба над Украиной и всей Европой».

В ночь на 16 мая войска РФ осуществили новую массированную атаку на Украину, выпустив 18 ракет, из них — шесть Кинжалов.

Все вражеские цели удалось сбить.

Над Киевом также были уничтожены все российские ракеты, однако обломки упали как минимум в пяти районах города. В Соломенском загорелось нежилое помещение и несколько автомобилей, пострадали три человека. Также обломки упали на территорию зоопарка.

Власти назвали восьмую за месяц атаку на Киев «исключительной по своей плотности» — максимальное количество атакующих ракет за кратчайший промежуток времени.