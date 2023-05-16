«Ждем новостей от СБУ». Блоггеры опубликовали видео работы ПВО во время ракетного удара РФ по Киеву, соцсети возмущены

16 мая, 10:19
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Россияне в очередной раз обстреляли Киев (Фото:REUTERS/Vladyslav Sodel)

Россияне в очередной раз обстреляли Киев (Фото:REUTERS/Vladyslav Sodel)

В социальных сетях вызвало волну возмущения то, что ряд пользователей и блоггеров опубликовал видео работы ПВО во время массированного ракетного удара РФ по Киеву во вторник, 16 мая.

В частности, жена киевского наркодилера Юрия Чернецкого, которого в декабре 2022 года приговорили к пяти годам лишения свободы за продажу наркотиков, Инна Воронова опубликовала видео работы ПВО и сообщила название ЖК, с которого оно было снято. У Вороновой почти 120 тысяч подписчиков в Instagram. Впоследствии она удалила видео.

Видео дня

В комментариях Воронову раскритиковали и призвали правоохранителей расследовать инцидент.

www.instagram.com/voronova.official
Фото: www.instagram.com/voronova.official
www.instagram.com/voronova.official
Фото: www.instagram.com/voronova.official

Также в соцсетях обратили внимание, что в Киеве до сих пор работают камеры с онлайн трансляцией на YouTube. Таким образом, работа украинской ПВО видна оккупантам.

https://www.facebook.com/yakovina.ivan/posts/pfbid023SaUqzo8DqBHfvLKekMYASgtp1VAik6NKaJ9AtiWFefmkFCXJaynit9YwLQ3HDVZl
https://www.facebook.com/Aliev.Eldar.ua/posts/pfbid0PpzmwWDB7YMZevjdair5bo7fMJbnRz3V4R9siRhhXxskFzakGf5y1V9JFxDVH2REl
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0MgPUAG4KqrMTWpEeJBamDPU7UYTHTm5ASyX4SYR2w8zhQshbsaQdr6BZ1fpnWm5yl&id=100001738573626

В Украине ночью во вторник, 16 мая, в большинстве областей была объявлена воздушная тревога. В столице тревогу объявляли дважды: Россия атаковала Киев баллистическими, крылатыми ракетами и БПЛА. Большинство целей над Киевом было уничтожено, однако обломки упали, по меньшей мере, в четырех районах города.

Россия запустила по Украине 18 ракет разных типов. Силы противовоздушной обороны уничтожили все баллистические и крылатые.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Киев Соцсети ПВО Война России против Украины

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