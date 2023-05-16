Patriot после российской атаки на Киев, вероятно, был поврежден, но не уничтожен — CNN 16 мая, 20:18 ЗРК Patriot (Фото:Apocalypto321/Twitter)

Американская система ПВО Patriot, вероятно, была повреждена, но не уничтожена в результате российской атаки на Киев во вторник, 16 мая, сообщил CNN официальный представитель США.

По словам чиновника, США все еще оценивают размер ущерба. Это определит, нужно ли полностью свернуть систему или украинцы просто отремонтируют ее на месте, добавил он.

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В Украине в настоящий момент находятся две системы ПВО Patriot, одну из которых передали США, а другую — Германия и Нидерланды.

В ночь на 16 мая войска РФ осуществили новую массированную атаку на Украину, выпустив 18 ракет, из них — шесть Кинжалов. Все вражеские цели удалось сбить.

Над Киевом также были уничтожены все российские ракеты, однако обломки упали как минимум в пяти районах города.

В Соломенском загорелось нежилое помещение и несколько автомобилей, пострадали три человека. Также обломки упали на территорию зоопарка.

Власти назвали восьмую за месяц атаку на Киев «исключительной по своей плотности» — максимальное количество атакующих ракет за кратчайший промежуток времени.

Ранее Минобороны страны-агрессора России отчиталось о провальной ракетной атаке на Украину в ночь на вторник, 16 мая, заявив о «пораженном Patriot». Спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат заявил, что ВСУ не будут комментировать информацию российской стороны о якобы поражении зенитно-ракетного комплекса.

