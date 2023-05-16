Кинжал vs Patriot. Чьи технологии ночью над Киевом оказались сильнее 16 мая, 16:12

Россияне поставили все на кон и снова опозорились

Сегодняшняя ночь стала не только триумфом украинской ПВО, но и полным позором российской армии. После того как две недели назад украинская ПВО с помощью американских патриотов сбила Кинжал, российская армия оказалась на развилке. У генералов было два пути.

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Либо больше не стрелять своими Кинжалами туда, где могут быть системы ПВО с Патриотами. И говорить, как они делали, что это случайность, ракета неисправна и был просто плохой день. И кое-как оставить сомнения в способности американского оружия противостоять российский супер-пупер сверхзвуковой ракете. Тем более была только одна ракета.

Либо сделать массированный обстрел, применив больше своих Кинжалов, чтобы подстрелить Патриот, пробить защиту и говорить потом всем, что сбитие Кинжала — это досадная случайность. Тем более, как бы ни был дорог Кинжал, система Патриот все равно дороже. И разменять, условно, три Кинжала на один Патриот россияне были готовы. Но это был рискованный сценарий. Когда ставишь на карту все сразу. Идешь ва-банк. Или ставишь на русский «авось».

Это был рискованный сценарий

И россияне поставили все на кон. Снова решили доказать, что у них самый большой. И опять опозорились.

Ночью было громко. Как заявили украинские военные, из шести самолетов МиГ-31К было выпущено шесть аэробалистических ракет Х-47М2 Кинжал, 9 крылатых ракет Калибр — с кораблей в Черном море и три ракеты наземного базирования (С-400, Искандер-М). И все это было уничтожено. Поставив жирную точку в вопросе, какие технологии сильнее и способно ли российское оружие тягаться с американскими системами. Если кому-то в мире требовались доказательства, они их получили. Если кто-то на рынке оружия сомневался, теперь сомнений не будет. Если кто-то в западном мире еще боялся российского оружия, теперь они должны окончательно понять, что бояться нечего.

И если кто-то в США еще сомневался, нужно ли давать Украине новейшее оружие, то они тоже получили ответ. Каждая поставка в Украину оружия в несколько миллиардов долларов принесет в перспективе заказов на сотни миллиардов долларов для американских вооруженных корпораций. И европейские производители это тоже видят. И поэтому также есть мотивация толкать свое правительство в направлении предоставления Украине все более современных вооружений. Которые будут уничтожать российское оружие. И уничтожать еще оставшиеся мифы о силе российского оружия.

Вот так и происходит демилитаризация. Вот так продвигается демилитаризация России. Под аккомпанемент заявлений голоса Кремля о том, что они демилитаризуют Украину.

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